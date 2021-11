Det lignede, at de havde forberedt sig i timevis, da Manchester City overbevisende slog Manchester United med 0-2 på Old Trafford i sidste weekend.

Men sandheden er dog en anden, fortæller Kevin De Bruyne til den hollandske podcast Mid Mid.

»Før United-kampen, sagde Pep (Guardiola, red.) 'vi ved ikke, hvordan de vil spille kampen, så vi må se det på dagen'. Og så stoppede vi den taktiske træning efter 10 minutter.«

Han fortæller, at Guardiola ellers normalt har en idé, om hvordan den kommende modstander vil gribe kampen an. Det gjaldt dog ikke i weekendens kamp.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United valgte at stille op med fem mand i forsvaret frem for fire, som de ellers er garant for at anvende.

Den taktik blev dog ændret i pausen, hvor den normale firebackkæde blev anvendt igen.

Det er ikke første gang, at De Bruyne afslører 'manglende' forberedelse mod bysbørnene fra United.

I januar 2020 antyde han det samme efter City slog United med 3-1 i Carabao Cup-semifinalen.

Adspurgt efter kampen, hvor meget taktisk arbejde der var gået i deres forberedelser, sagde De Bruyne: 'Vi lavede 15 minutter i morges'.