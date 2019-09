Efter en uge, hvor hans ur har 'stjålet' meget fokus, er søgelyset tilbage på Kasper Dolbergs evner som målscorer.

Kasper Dolberg scorede nemlig for anden weekend i træk for Nice, der på hjemmebane spillede 1-1 mod Lille lørdag aften .

12 minutter var spillet, da Nice på midten af banen brød et Lille-angreb og kom i en fordelagtig kontraposition.

Arnaud Lusamba spillede på det rette tidspunkt Dolberg fri i højre side af feltet, og den danske angriber overlistede Lille-keeper Mike Maignan med en flad, koldblodig afslutning, og så førte hjemmeholdet 1-0. Du kan se det flotte mål over artiklen.

Glæden varede dog ikke længe for Nice. Midtvejs i halvlegen udlignede Luiz Araujo, da han med et følt langskud scorede på målmand Walter Benitez, der var kommet en smule på mellemhånd i målet.

Dolberg fik fuld spilletid i kampen, men der var altså ikke flere mål i hverken ham eller nogle af de andre aktører.

Det uafgjorte resultat betyder, at Nice har 13 point for 8 kampe på femtepladsen. Lille har et point mere på fjerdepladsen.

Og Kasper Dolberg... Ja, han ser ud til at være klar til den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz om to uger.

