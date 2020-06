30 laaaaange mesterskabsløse år!

Men om 30 minutters tid kan Liverpool muligvis kalde sig engelske mestre igen. Uden at have været i kamp!

Manchester City skal torsdag aften slå Chelsea for at bevare den lille matematiske mulighed for at indhente Liverpool. Med en halv time tilbage af opgøret, er stillingen 1-1.

Amerikanske Christian Pulisic bragte i første halvleg Chelsea på 1-0, men 10 minutter inde i anden halvleg udlignede den tidligere Chelsea-spiller Kevin de Bruyne på et fremragende frisparksmål.

B.T. følger sagen ...

