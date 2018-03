Har Nicolai Boilesen overhalet flere af sine konkurrenter indenom og kørt sig selv i position til en plads i Åge Hareides VM-trup?

Efter tirsdagens nullert mod Chile kan det scenarie ikke udelukkes. FCK-spilleren spillede samtlige 90 minutter i nulløsningen mod de dobbelte sydamerikanske mestre, og hans evne til at spille flere positioner i defensiven tiltaler landstræneren.

Tirsdag aften var det i midterforsvaret ved siden af Simon Kjær, Boilesen huserede. Men til en VM-slutrunde vil det i givet fald være venstre bakcen, han er tiltænkt. Formentlig som back up for Jens Stryger Larsen.

Her konkurrerer Boilesen først og fremmest med Jonas Knudsen, der mod Chile spillede en glimrende kamp, og Riza Durmisi, som trods et utal af rokeringer på back-positionerne, forlader denne landsholdssamling med blot 25 minutters spilletid i bagagen.

»Jeg har i hvert fald fået muligheden for at spille og gøre mit til, at Åge skal se min vej. Nu er det ikke kun det her, der afgør, om man kommer med. Vi har stadig små måneder med vores klubber, som vi skal hjem til og bevise os for. Og det skal jeg hjem og gøre nu, og så må vi se til midten af maj,« siger Boilesen om muligheden for en plads i VM-flyet til juni.

Boilesen ser sit VM-kandidatur som styrket efter tirsdagens kamp mod Arturo Vidal, Alexis Sanchez og co. Men han er også klar over, at konkurrencen er stor.

»Det er desværre ikke mig, der udtager holdet, men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det var svært i de første 10 minutter, hvor de får os presset virkelig i bund og skaber nogle store chancer, men heldigvis har vi Schmeichel nede i målet, og han står fantastisk. Jeg synes, at samarbejdet mellem Simon og mig bliver bedre og bedre i løbet af kampen, og jeg får mere og mere ro på derinde,« siger han.

Da Nicolai Boilesen fik de sidste 25 minutter forleden mod Panama, var det den tidligere Ajax-spillers første landskamp i tre uger. For år tilbage lignede den nu 26-årige FCKer fremtidens mand på landsholdets venstre back, men skader placerede ham bagest i køen.

Nu har han taget et par skridt frem.