Nu er der nyt i sagen om Premier League-klubben Cardiff City FCs nye angriber, Emiliano Sala.

Sala var mandag i Frankrig for at tage afsked med sin forhenværende klub Nantes FC, men på vej til England forsvandt flyet fra radarer, mens det befandt sig over Den Engelske Kanal.

Nu er der nyt fra det lokale politi, der leder efterforskningen, og det er ikke positivt meldinger, der bliver frembragt.

Guernsey Police skriver således på Twitter, at der er fundet flere 'flydende dele' på vandet, men det kan ikke bekræftes, om de stammer fra flyet. Der er ikke spor af personer. Hvis flyet er landet på vandet, som det formodes, er chancerne for overlevelse små, lyder det.

2/2



We have found no signs of those on board. If they did land on the water, the chances of survival are at this stage, unfortunately, slim.



Two planes and a lifeboat are still searching.



A decision about an overnight search will be taken shortly — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22. januar 2019

Politiet melder videre, at de for indeværende stopper efterforskningen, som genoptages onsdag morgen ved solopgang. I en pressemeddelese på fodboldklubben Cardiff City FCs egen hjemmeside, skriver klubbens direkør Ken Choo følgende:

»Vi blev meget chokerede over at høre, at flyet var forsvundet. Vi forventede, at Emiliano (Sala, red) ankom igår aftes, og i dag var planlagt til at blive hans første dag med holdet. Vores ejer Tan Sri Vincent Tan, og bestyrelsesformand Mehmet Dalman er begge meget påvirkede af situationen. Vi tog derfor som det første en beslutning i morges, der lød på at aflyse træningen med omtanke på truppen, holdet omkring og hele klubben for at støtte Emiliano og piloten,« står det på hjemmesiden, og det fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram ‪There is a new Sala in town @premierleague Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it ‬ ‪Impatient to discover the league & the team #BlueBirds ‬ Et opslag delt af Emiliano Sala (@emilianosala9) den 19. Jan, 2019 kl. 11.09 PST

»Alle os i Cardiff City FC vil gerne takke vores fand og hele fodboldfamilien for deres støtte i denne svære tid. Vi bliver ved med at bede for positive nyheder.«

En official har udtalt, at man ikke forventer at finde nogen i live. Sala rejste med privatfly, og i flyet var også en pilot.

Angriberens far har fortalt, hvordan han nu føler sig desperat.

Argentinske Emiliano Sala kostede knap 130 millioner danske kroner, hvilket er rekord i klubben. Sala blev købt for få dage siden.

Myndighederne på stedet skriver, at de har gennemsøgt et område på næsten 3.000 kvadratkilometer for at finde flyet.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22. januar 2019

28-årige Emiliano Sala har haft nogle succesrige år i fransk fodbold inden weekendens rekordsalg til Cardiff.

Han nåede at score 48 ligamål i sine tre en halv sæson i Nantes, hvor han i denne sæson endda er topscorer med 12 mål.

Emiliano Sala spillede i Nantes indtil i sidste uge, hvor han blev solgt til Cardiff. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Emiliano Sala spillede i Nantes indtil i sidste uge, hvor han blev solgt til Cardiff. Foto: STEPHANE MAHE

I Cardiff skulle han blive holdkammerat med danske Kenneth Zohore.