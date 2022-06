Lyt til artiklen

Randers FC føler sig udnyttet af stortalent, som nu er tæt på at skifte til FC København.

Sidste sæsons nummer seks har haft store forventninger til blot 16-årige Alexander Simmelhack, der for et år siden kom til fra Roskilde.

Han har været klubbens topscorer i landets bedste U17-række, hvor kun en har overgået hans 25 kasser. Samtidig blev han Superligaens tredjeyngeste spiller nogensinde, da han debuterede i februar, og han var også med U17-landsholdet, da de spillede EM i maj.

Flotte skridt for en ung angriber, men det kommer ikke til at være Randers FC, der er kommer til at nyde godt af hans talent, selvom de havde lavet en tre-årig kontrakt. Der er nemlig en indbygget aftale, der gør, at spilleren kunne hoppe fra, og den er blevet benyttet. Og nu nærmer han sig, ifølge B.T.s oplysninger, de danske mestre.

Og i Randers er de langt fra glade over den situation.

»Via sin agent har Alexander udtrykt ønske om at forlade Randers FC. Da han som 15-årig kom til fra Sjælland, blev der naturligvis lagt vægt på at følte han sig ikke til rette i Randers, så havde han mulighed for at komme ud af aftalen. Den mulighed, som var tiltænkt et socialt hensyn, er nu blevet udnyttet til at komme væk fra Randers FC og videre til en anden klub,« lyder det fra sportsdirektør Søren Pedersen.

»Vi er utroligt skuffede over forløbet, da det aldrig har været ånden i aftalen, at der kunne skiftes af sportslige eller økonomiske hensyn.«

Den udlægning er Simmelhacks agent, Michael Eriksen, dog ikke enig i.

»Der er absolut ikke noget dramatik. Alexander har været glad for tiden i Randers, men han har savnet Sjælland, hvor han har mange gode kammerater og en familie, som han gerne vil hjem til. Der har ikke været nogen tilbud, der har lokket, men jeg tror da, at nogen vil ringe,« siger han til B.T.

Ifølge agenten sker der ikke noget de næste uger, fordi der er planlagt ferie, men B.T. erfarer, at FC København er tæt på at blive Simmelhacks næste destination.

Søren Pedersen fortæller til B.T., at det er slut med at efterlade det smuthul i kontrakten, som de har givet tidligere.