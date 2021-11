Søndagens dramatiske afslutning i Parken mellem FC København og AGF har fået et efterspil.

For en spiller og to fra staben i FCK har fået karantæne på grund af en episode efter 1-1-kampen.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans.

Her lyder det, at en række hændelser af ’usportslig karakter’, der skulle være foregået i minutterne efter kampen, nu har ført til karantænerne.

Ifølge DBU er det FCK-kaptajnen Carlos Zeca, som i øjeblikket er skadet, der skulle have fået tildelt karantæne.

»Karantænerne til Carlos Zeca og de to officials skal afsones i de næstkommende kampe, og afsones sådan, at de pågældende personer ikke har adgang til stadion fra en time før kampen til en time efter kampen,« skriver unionen på sin hjemmeside.

I en redegørelse afsløres det desuden, at én af de to officials drejer sig om en ansat i lægestaben.

Ifølge redegørelsen gik den hedt for sig efter et sent straffespark, som AGF-stjernen udlignede på og sendte det ene point til Århus.

En afslutning, som eftersigende fik temperaturerne til at koge i FCK-lejren over for dommeteamet, som senere førte til en indberetning.

Opdateres...