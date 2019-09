Det skulle have været en danskerduel, men det bliver det ikke, når Tottenham besøger Leicester i Premier League.

For mens Kasper Schmeichel naturligvis er på kassen for Leicester, så er Christian Eriksen sendt en tur ud på bænken for Tottenham. Det sker efter Tottenhams nedtur i midtugen, hvor en 2-0-føring blev sat over styr mod Olympiakos i Champions League og endte med 2-2.

Efter den kamp blev den danske landsholdsstjerne udsat for stor kritik. Noget af den kom fra de sociale medier, men også den tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas var efter Eriksens præstation i Grækenland.

»Der var nogle øjeblikke, hvor du kunne se, manageren kiggede og tænkte 'vi er nødt til at tage ham ud',« sagde Jermaine Jenas og fortsatte kritikken.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

»Alle spillere kan spille dårlige kampe, og han har spillet mange gode for Tottenham i løbet af årene, men han skilte sig ud, fordi han spillede så skidt. Alle de simple ting gjorde han forkert, og det er bekymrende. Han så bare rystet ud.«

Om bænkningen af Eriksen skyldes den dårlige præstation i Champions League, eller om det handler om træthed, melder historien intet om. Det er bare officielt, at Eriksen må starte kampen mod landsholdskammeraten Kasper Schmeichel på bænken.

Helt ude af truppen er Tottenhams målmand Hugo Lloris. Men det skyldes lykkelige omstændigheder.

Den franske Spurs-anfører er nemlig ude af truppen, fordi hans kone skal føde.