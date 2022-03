Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har slået fast, at FC København-angriberen Khouma Babacar ikke får lov at spille klubbens to Conference League-kampe mod PSV Eindhoven.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Dermed bliver mareridtet til virkelighed for cheftræner Jess Thorup, når han skal finde sine startende 11 mod PSV i de kommende Conference League-kampe.

FC København står officielt nu uden deciderede angribere, når danskerne møder den hollandske storklub.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) karantænelister fremgik det, at Khouma Babacar skal afsone karantæne i begge kampe.

FC København havde klaget til UEFA over, at de var blevet fejlinformeret af senegaleserens tidligere arbejdsgiver tyrkiske Alanyaspor, hvor Khouma Babacar var udlejet till.

Årsagen til FCK-angriberens karantæne skyldes, at han i 2020 blev udvist, da Rosenborg BK sendte Alanyaspor ud af Europa League-kvalifikationen.

»UEFA anerkender, at F.C. København – da vi tilmeldte ham på spillerlisten til forårets europæiske kampe – var i god tro på grund af manglende oplysninger om karantænen i transfersystemet TMS, men trods det tillader UEFA ikke, at vi registrerer en anden spiller,« skriver FCK på deres hjemmeside om afgørelsen.

FC Københavns sportschef Peter Christiansen er ærgerlig over denne her situation, som er opstået efter det tyrkiske forbund ikke har indberettet Khouma Babacars røde kort mod Rosenborg.

»Det er en ærgerlig situation forud for et par vigtige kampe, siger sportschef Peter Christiansen.

»Vi har ikke oplevet en lignende situation, men fremover sørger vi for at undersøge alle registreringer en ekstra gang. I sidste ende er det jo vores ansvar,« siger Peter Christiansen.

Ingen af FCK's tre rendyrkede angribere i førsteholdstruppen er dermed at finde i den europæiske trup.

FCK måtte i alt føje tre spillere til den europæiske spillerliste. Foruden Khouma Babacar blev Denis Vavro og det svensk-syriske stortalent Roony Bardghji registreret.

Dermed valgte klubben at se bort fra de offensive spillere Akinkunmi Amoo, Paul Mukairu, Mamoudou Karamoko og Nicolai Jørgensen, der også kom til FCK denne vinter.