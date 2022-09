Lyt til artiklen

Dyrt indkøbte Mohamed Daramy var på rekordtid gledet ned i hierarkiet i den hollandske storklub Ajax, hvor han sidste halvdel af den forrige sæson kun fik sin kamptræning på reserveholdet.

Nu er han tilbage på græs som lejesvend i FC København, og tirsdag aften er han sandsynligvis med i den københavnske startopstilling, der går på banen på enorme Signal Iduna Park mod Europa-sværvægterne fra Borussia Dortmund i Champions League.

Fra halvtomme tribuner i den næstbedste hollandske række til fulde huse på den helt store Champions League-scene. Og den 20-årige dansker har tænkt sig at vise alle, at han har det potentiale, som Ajax investerede 90 millioner kroner i i sommeren 2021.

»Ja, det vil jeg. Bestemt. Jeg vil gerne vise, at jeg godt kan på det her niveau. Og sammen med holdet give os en chance for at gå videre. Det bliver specielt,« fortalte Mo Daramy inden aftentræningen på kæmpestadionet i udkanten af Dortmund.

Mohamed Daramy og Victor Kristiansen under FC København mixed zone i Dortmund, mandag den 5 september 2022 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mohamed Daramy og Victor Kristiansen under FC København mixed zone i Dortmund, mandag den 5 september 2022 Foto: Liselotte Sabroe

Og at få lov at gå ind til den legendariske Champions League-hymne er noget, som fylder meget hos den VM-aktuelle dansker.

»Det betyder meget. Det var også en af grundene til, at jeg kom hjem. At få den her chance for at spille Champions League. Det har man drømt om.«

»Det er den største turnering – og man vil gerne vise sig frem individuelt. Men også som hold,« lød det fra kantprofilen.

Daramy blev i øvrigt ikke nævnt, da Dortmunds træner Edin Terzic tidligere på mandagen fremhævede en større håndfuld af FCK's spillere. Det havde den afblegede dansker kun et lille smil til overs for.

»Det er ikke noget, jeg tænker over, hehe. Han må nævne alle de navne, han vil. Jeg fokuserer kun på kampen.«

Der er kampstart i Dortmund klokken 18.45.