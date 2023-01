Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu er den god nok.

Gerard Piqué har fundet en ny kæreste efter bruddet med popstjernen Shakira.

Det skriver flere medier, efter den tidligere fodboldspillers seneste Instagram-opslag.

Den tidligere Barcelona-stjerne har delt et billede med den 12 år yngre Clara Chía Marti, der i skrivende stund har fået mere end 2,7 millioner likes.

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Det er første gang, han har lagt et billede med Clara Chía på de sociale medier.

Piqué og Shakira gik fra hinanden sidste sommer efter 11 års ægteskab.

Bruddet har været grimt og omdiskuteret i internationale medier.

Kort efter nytår slog Shakira YouTube-rekord, da hun i en ny musikvideo rasede over sin eksmand.

»En hunulv som mig er ikke til amatører. Jeg var ude af din liga, og derfor er du sammen med én ligesom dig.«

»Jeg er dobbelt så meget værd som en 22-årig. Du byttede en Ferrari ud med en Twingo. Du byttede et Rolex for et Casio,« sang hun blandt andet.

Få dage efter delte Gerard Piqué en video, hvor han kører rundt i en Renault Twingo.