Stockholm. Landstræner Åge Hareide er kommet i modvind i de svenske aviser, efter at han har karakteriseret Sveriges måde at spille på.

Efter lørdagens 0-0-testkamp i Stockholm satte Hareide ord på forskellen mellem de nordiske fodboldlande, heriblandt Sverige og Danmark.

- Sverige har et fundament i sin organisation og spiller meget på én måde, mens vi kan variere mere i vores spil - og endnu mere, når vi har Christian Eriksen på banen, siger Hareide ifølge Aftonbladet.

Den gik de svenske journalister straks videre med til Janne Andersson, Sveriges landstræner, som slet ikke er enig med Hareide.

- Jeg mener, at vi har variation i vores spil, fastslår Janne Andersson.

Fra flere af de svenske landsholdsspillere var der forundring over Hareides ensidige måde at fremstille holdets spillestil på.

- Jeg ved ikke, hvad han mener. Defensivt har vi meget tydelige roller, i forhold til hvad vi skal gøre. Rent offensivt var der ting, vi kunne have gjort bedre mod Danmark.

- Men vi kører absolut ikke kun med én måde at spille på i offensiven. Jeg forstår ikke, hvad han mener med, at vi ikke kan variere spillet. Det kan vi, siger Marcus Berg til Expressen.

Emil Forsberg, som har spillet under Hareide i Malmö FF, roser Sveriges koncept, fordi det fungerer godt og har skaffet holdet til VM.

Og så minder han lige om de indbyrdes kampe mod Danmark i efteråret 2015, hvor Sverige - dengang med Zlatan Ibrahimovic på holdet - vandt og kom til EM i Frankrig i 2016.

- Sidst vi mødtes, slog vi Danmark ud og kom til EM. Der behøves ikke at siges så meget mere end det, lyder det fra Forsberg.

Hareide havde langt flere nuancer i sin analyse af Sveriges måde at spille på.

Nordmanden fremhævede blandt andet, at Sverige slog Italien ud inden VM, men det var tilsyneladende kun den kritiske del, som skabte reaktioner hos svenskerne.

- Sverige er med til VM på grund af grundighed og hårdt arbejde. Man har tradition for at være med. De knokler vanvittigt hårdt som et hold.

- De kan klare tabet af en superstjerne som Zlatan Ibrahimovic og få kollektivet frem som et våben. Det viste de mod Italien, og jeg tror også, at de kommer til at vise det ved VM, siger Hareide.

/ritzau/