Efter et frygteligt ophold i Sevilla er der nu nyt om Kasper Dolbergs fremtid.

Han afbryder sit lejeophold og fortsætter i stedet karrieren i Hoffenheim i den tyske Bundesliga.

Landsholdsangriberen udlejes fortsat fra franske Nice, hvor han er på kontrakt, men den tyske klub har sikret sig en købsoption på den danske stjerne, hvis det nye lejeophold bliver en succes.

Det oplyser den franske klub på sin Twitter.

I det tyske gør han de to danske spillere Robert Skov og Jacob Bruun Larsen selskab.

25-årige Dolberg skiftede til Sevilla i sommer i håb om mere spilletid end i Nice, men også i La Liga-klubben gik det galt for danskeren, der blandt andet blev kritiseret af træner Jorge Sampaoli for sin indadvendte personlighed.

I alt blev det til otte kampe uden scoringer, men dog et enkelt oplæg.

Dolberg har tidligere i karrieren tørnet ud i Silkeborgs ungdomsafdeling, hvorfra han sikrede et stort skifte til den hollandske traditionsklub Ajax.

Over de senere år er det på klubplan gået trægt for Dolberg, der nu håber at finde melodien igen i Hoffenheim.