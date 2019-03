Ole Gunnar Solskjær må efterhånden have glemt, hvordan det er ikke at smile. Og i Norge labber de den storsmilende Manchester United-manager i sig.

Faktisk gør de det i en så stor grad, at SAS nu har set sig nødsaget til sætte flere fly ind mellem Norge og Manchester. Det skriver Dagbladet.

Fra april vil det derfor ikke kun være større fly-typer, der flyver fra Oslo og Bergen med retning mod Old Trafford. Der vil også være 10 afgange om ugen i stedet for de syv, der flyver lige nu.

»Det her er et af tilfældene, hvor jeg har lyst til at bryde SAS' regel om ikke at oplyse om vores passagertal af konkurrencehensyn. Men vi er svært tilfredse med udviklingen. Derfor sætter vi flere og større fly ind,« siger Knut Morten Johansen, der er presseschef i SAS Norge til Dagens Næringsliv.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

SAS er ikke det eneste flyselskab, der lukrerer på nordmandens succes. Også Norweigan melder, at de har opleven en øget interesse, hvorfor de vil øge antallet af afgange mod Manchester til efteråret.

Udviklen kan dog ikke 100 procent tilskrives Solskjærs succes. Knut Morten Johansen siger også, at Liverpools succes kan have spillet ind på udviklingen.

For Manchester er en god destination, hvis man vil en tur til Anfield og se Liverpool spille med om det engelske mesterskab. Klubben med Jürgen Klopp i front har ikke spillet så godt længe, og derfor vil folk gerne rejse for oplevelsen, lyder det fra pressechefen.

Men det er hovedsageligt den norske succes, der sælger flybilletter. Under Ole Gunnar Solskjær har Manchester United kravlet gevaldigt op i tabellen i Premier League, hvor de lige nu ligger nummer fire med 12 point op til Manchester City på førstepladsen.

FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Paris St Germain v Manchester United - Parc des Princes, Paris, France - March 6, 2019 Manchester United interim manager Ole Gunnar Solskjaer celebrates after the match Action Images via Reuters/John Sibley/File Photo Foto: John Sibley Vis mere FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Paris St Germain v Manchester United - Parc des Princes, Paris, France - March 6, 2019 Manchester United interim manager Ole Gunnar Solskjaer celebrates after the match Action Images via Reuters/John Sibley/File Photo Foto: John Sibley

Ole Gunnar Solskjær har endnu ikke tabt en kamp i Premier League som manager for Manchester United. Klubben har vundet 10 og spillet to uafgjort siden. I sine 17 kampe som manager har han vundet 14, spillet to uafgjorte og tabt én enkelt til PSG - som man senere slog ud af Champions League.