De blev fulgt til deres hotel i Belgien med politieskorte i nat.

Men det svenske landshold er ikke blevet i landet, oplyser det svenske fodboldforbund i en pressemeddelelse.

'Landsholdet er fløjet hjem til Sverige, og spillere og ledere vender nu hjem til deres klubber,' lyder det.

Mandag aften blev der affyret skud inden EM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Belgien.

To personer – der begge var svenske fodboldfans – afgik ved døden, mens en tredje der blev alvorligt såret er uden for livsfare.

Kampen mellem de to mandskaber blev efterfølgende stoppet efter første halvleg.

»Vores tanker er med ofrene og deres pårørende i denne svære tid. Det der er sket er et ulækkert angreb på uskyldige mennesker, der skulle til fodboldkamp. Vi er enormt vrede og kede af det, men vi må samtidig forholde os rolige,« siger Fredrik Reinfeldt, der er bestyrelsesformand hos forbundet.

Det var først klokken 04.00 i nat, at de sidste svenske fans og medlemmer af fodboldforbundet fik lov til at forlade stadion.

Det skete med politieskorte til de respektive hoteller, da den formodede gerningsmand på det tidspunkt stadig var på fri fod. Tirsdag morgen skriver flere belgiske medier, at en mistænkt er blevet skudt på en café i Bruxelles.

»Samarbejdet mellem fans, forbund og myndigheder har været enormt godt i en presset situation. I alt har omkring 400 svenskere fået hjælp i løbet af aftenen og natten,« siger Reinfelt.

Det er endnu uvist, om kampen mellem de to mandskaber bliver genoptaget på et tidspunkt.

Sveriges anfører Victor Lindelöf har dog sagt, at han ikke ønsker, kampen bliver spillet færdig. Samme holdning deler den svenske landstræner Janne Andersson.

»Havde den her kamp haft betydning … men for os er den væk, og ud fra det skal vi nok ikke blive ved med at spille fodbold, når sådan noget sker i verden,« sagde landstræneren efter kampen.

Sverige kan i deres kvalifikationsgruppe ikke nå Belgien og Østrig, som allerede har kvalificeret sig til EM-slutrunden i Tyskland.