Tre måneders stilhed.

Det er, hvad der har været siden, FC Barcelona-stjernen Gerard Pique og popsangerinden Shakira gik fra hinanden tilbage i juni. Siden har der været en masse skriverier om Piques kærlighedsliv.

Nu udtaler han sig også for første gang i en skriftlig udtalelse i samarbejde med sine advokater, skriver det spanske medie Mundo Deportivo.

'Disse artikler og billeder skader ikke kun hans ære og hans omdømme, men også hans børn hvis sikkerhed er hans største bekymring,' lyder det i udtalelsen.

Foto: Albert Gea

Ifølge Mundo Deportivo fordømmer fodboldstjernen paparazziernes mediechikane, som har resulteret i, at Pique har måtte ændre sine rutiner for at kunne beskytte sine børn og nærmeste.

På trods af respekt for medierne, så har Pique nu valgt at gå rettens veje, da man ifølge udtalelsen mener journalisterne har foretaget indblandinger, som der er gået ud over lovens grænser.

'Gerard Piques eneste mål er at garantere deres (børnenes og familiens, red.) velbefindende og genoprette deres ret til privatliv, sikkerhed og ro.'

Pique blev i august kædet sammen med den blot 23-årige Clara Chia Marti, og tv-programmet Socialité fangede de to på kamera ved en musikfestival.