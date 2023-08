Presset på Luis Rubiales er nu maksimalt, efter at samtlige verdensmestre har sagt stop på landsholdet.

Præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, skal væk fra sin post, hvis Spaniens verdensmestre igen skal spille sammen.

Det et krav fra samtlige 23 spillere fra VM-truppen samt omkring 50 yderligere spillere. Det fremgår af en skrivelse fra spillerforeningen FutPro på det sociale medie X.

Her fremgår blandt andet, at underskriverne ikke kan spille for landsholdet, "hvis det nuværende lederskab fortsætter".

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt underskriverne er naturligvis Jennifer Hermoso, der igen understreger, at hun ikke gav Rubiales lov at kysse hende på munden, som præsidenten ellers hævdede tidligere fredag.

- Jeg ønsker at præcisere, at jeg ikke på noget tidspunkt har givet samtykke til kysset, han gav mig. Jeg tolererer ikke, at der bliver sat spørgsmålstegn ved mine ord og slet ikke, at der bliver fundet på ord, jeg ikke har sagt, siger Hermoso ifølge NTB.

Dramaet startede kort efter, at Spanien søndag havde vundet VM efter finalesejr over England.

Rubiales kyssede Hermoso på munden i forbindelse med medaljeoverrækkelsen, og hun erklærede efterfølgende, at hun "ikke nød" kysset.

Præsidenten nedtonede i første omgang hændelsen, men har siden fortrudt, efterhånden som kritikken er væltet ind fra alle sider.

- Jeg gjorde noget forkert. Tiden var ikke til at gøre sådan. Men er det alvorligt nok til, at jeg skal gå? Jeg kommer ikke til at sige op, siger Rubiales foran pressen fredag ifølge Marca og gentog flere gange højlydt sit standpunkt.

Rubiales hævdede også, at han havde spurgt Hermoso, om han måtte kysse hende, og hun havde sagt ja, hvilket hun altså nu afviser blankt.

Den spanske regering meddelte fredag, at den har indledt en sag mod Rubiales, og han skal derfor forklare sig foran en sportsdomstol. Hvis denne er enig, bliver han suspenderet.

- Jeg tror, vi kan sige, at dette er spansk fodbolds MeToo, siger den spanske sportsminister, Victor Francos, ifølge AFP.

/ritzau/