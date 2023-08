I år er flere kampe i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan, blevet afbrudt på grund af massive tilskueruroligheder.

Der er både blevet kastet med genstande, brændt flag, tændt nødblus, og derudover har der været flere eksempler på sammenstød mellem politi og tilhængere.

Og de mange uroligheder kan nu få livslange konsekvenser for de medvirkende fans.

I et interview med den svenske avis Expressen fortæller Per Engström, der er sektionsleder i politiets nationale operative afdeling, at man arbejder for skærpede straffe.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Vi kigger på at lave en anden type kategori i fremtiden, nærmere bestemt adgangsforbuddene. Det bliver måske livstidskarantæne. Vi skal begynde at fjerne de her mennesker seriøst,« siger han og fortæller, at der vil blive arbejdet på denne type karantæne i løbet af efteråret.

I dag er det sådan, at det er hver enkelt klub, der uddeler karantæner. Det har betydet, at flere ansatte i Allsvenskan-klubberne er blevet udsat for had og trusler.

Det problem, vil Per Engström gøre op med og fortæller, at der er snak om, at strafudmålingerne skal løses kollektivt i stedet for af hver enkelt klub.

»At danne et råd ville være en måde at forsøge at undgå at stå for selve suspensionen. At det mere er en fælles beslutning, som klubberne træffer,« siger han og fortsætter:

»Lidt ligesom et VAR-rum, men med karantæner.«