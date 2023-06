Det koster Esbjerg fB 75.000 kroner, at klubbens fans kastede romerlys på banen mod Kolding IF

Da Esbjerg fB var på vej mod at misse oprykningen fra 2. division i sæsonens sidste kamp, reagerede klubbens fans ved at kaste romerlys på banen.

Det koster nu klubben en bøde på 75.000 kroner, ligesom der bliver tomt på Blue Water Arena til den første hjemmekamp i den nye sæson.

Derudover må Esbjerg ikke få fans med til sin første udekamp i den nye sæson.

Foto: Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: Foto: presse-fotos.dk

Det fremgår af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Esbjergs kamp mod Kolding IF i sæsonens sidste runde blev afblæst, efter at oprykningen til 1. division kort tid forinden var glippet for vestjyderne, fordi B.93 havde fået point i sin kamp og rykkede op.

Dommeren afblæste Esbjergs kamp, da der manglede få sekunder af tillægstiden, fordi der blev kastet romerlys ind på banen.

Kontrollører og sikkerhedspersonale var ikke i stand til at forhindre pyroteknikken, og dommeren sendte alle spillere i omklædningsrummet.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Morten Jessen, fortalte til B.T. efter kampen, at én fan efterfølgende blev sigtet for vold mod en politimand, der dog efter omstændighederne havde det godt. Én fodboldtilskuer blev sigtet for vold mod en anden fodboldfan.

Og to fans blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.

Esbjerg var på det tidspunkt foran med 2-1, men Fodboldens Disciplinærinstans har besluttet, at klubben taberdømmes med 0-3.

Disciplinærinstansen har blandt andet lagt vægt på, at der var generel uro blandt Esbjergs fans i kampen. En kontrollør blev slået af en tilskuer, ligesom fansene sloges indbyrdes.

Foruden romerlysene på banen blev der også affyret kanonslag.

Esbjerg kan appellere dommen inden for 14 dage.

Kolding har fået en bøde på 2.500 kroner, fordi fans kastede øl på banen.