Efter voldsomme optrøjer under Stockholm-derbyet mellem Djurgården og AIK griber den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer, nu ind.

Strömmer indkalder det svenske fodboldforbund til et møde om sikkerheden.

»Det, der skete, er ekstremt alvorligt og skandaløst,« fortæller han til Aftonbladet.

Regeringen ønsker både at drøfte klubbernes ansvar og derudover, hvordan fodboldforbundet skal øge sikkerheden, så man undgår lignende scener, som dem, der udspillede sig søndag aften.

Den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer, griber ind efter de vanvittige scener. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

»Arrangørerne må acceptere, at de har et ekstraordinært stort ansvar for situationen,« siger Gunnar Strömmer og fortsætter:

»Det handler om tryghed ved en kamp, ​​men også, at den sikkerhedssituation, vi ser, har store konsekvenser for samfundet som helhed, fordi man skal mobilisere mange ressourcer til dette.«

Det betændte lokalopgør blev standset ved stillingen 1-0 til Djurgården, efter at romerlys blev kastet på banen, og der opstod brand på tribunen.

Politiet måtte storme banen – iført kampudstyr og i selskab med politihunde.

»Dette er forfærdelige scener at måtte se i svensk fodbold,« lød det fra Discoverys tv-kommentator Tommy Åström.

Opgøret endte med at blive færdigspillet – og Djurgården vandt skandalekampen med 1-0.

