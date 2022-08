Lyt til artiklen

Hun vandt den omdiskuterede skandalesag - og nu kan hun score kassen på tale ud om det hele.

Coleen Rooney, den engelske fodboldlegende Wayne Rooneys kone, har sikret sig en kæmpe millionaftale for at medvirke i en dokumentar om den snaskede sladdersag, der involverede hende selv og fodboldstjernen Jamie Vardys hustru, Rebekah Vardy, som hele verden har kunne følge med i i de sidste tre år.

Det er Disney+, der har sikret sig rettighederne til dokumentarfilmen i en stor budkrig foran streaminggiganterne Amazon Prime, Netflix og Discovery.

Dokumentarfilmen kommer til at følge Coleen Rooney i tiden før, under og umiddelbart efter retssagen, som hun for nylig vandt, hvor Rebekah Vardy blev dømt for at lække personlige oplysninger om den kendte fodbldstjernehustru til det tabloide medie The Sun.

Sagen startede i 2019, hvor Coleen Rooney blev mistænksom, da flere historier om hende kom frem i spalterne.

Herefter ændrede hun indstillinger på Instagram, så det kun var Rebekah Vardy, gift med Leicester-stjerne Jamie Vardy, der kunne følge med, og i et offentligt opslag beskyldte hun Vardy for at stå bag lækagerne.

I første omgang var det Rebekah Vardy, som endte med at trække Rooney i retten for ærekrænkelse. Dommeren sagde dog i sin kendelse, at Rooney med succes havde bevist, at hendes påstand var sand.

Dommeren konkluderede, at Vardy kendte til, at detaljer om Rooney blev lækket til pressen via hendes agent.

Ifølge avisen The Mirror har parterne brugt op mod tre millioner pund – svarende til cirka 27 millioner kroner – på hele ærekrænkelsessagen, der altså nu har fået sin afgørelse.