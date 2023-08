FIFA har suspenderet præsidenten for det spanske fodboldforbund Luis Rubiales i foreløbigt 90 dage.

Det beretter FIFA på sin hjemmeside, efter præsidenten i sidste uge kyssede en spansk landsholdsspiller på munden efter VM-triumfen i Australien.

Suspenderingen er den seneste udvikling i en vild sag, der har taget om sig med den ene udvikling efter den anden i ugens løb.

Fredag var det nemlig ventet, at Rubiales ville trække sig som præsident for det spanske fodboldforbund, men i stedet var meldingen fra præsidenten, at han ville blive på sit sæde - ligesom han sagde, at den kvindelige spiller, Jennifer Hermoso, som han kyssede, gav accept til kysset.

Det fik samtlige af Spaniens 23 verdensmestre samt en lang række andre kvindelige landsholdsspillere til at kræve Rubiales' afgang, hvis de igen skulle tørne ud for det spanske kvindelandshold.

Og blandt andet sagde Jennifor Hermoso følgende:

»Jeg vil gerne gør klart, at den samtale, som Rubiales refererer til, aldrig har fundet sted, og kysset var aldrig med mit samtykke.«

»Jeg vil gentage, hvad jeg har sagt før, at jeg ikke brød mig om den hændelse,« lød det fra Hermoso.

Siden truede det spanske fodboldforbund så lørdag Hermoso med at tage retslige skridt, ligesom man beskyldte hende for at lyve.

Og nu blander FIFA sig så i sagen ved at suspendere den spanske forbundspræsident i 90 dage.