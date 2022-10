Lyt til artiklen

Han har ikke været på banen, siden han udgik med en skade i en landsholdskamp for England mod Tyskland under Nations League.

Nu har den engelske forsvarsspiller Harry Maguire fået specialtilladelse til at tage på ferie af sin manager i Manchester United, Erik ten Hag. Det skriver det engelske medie The Sun.

Ifølge mediet er det nemlig ikke normalt, da United-træneren har høje forventninger til alle sine spillere, men der er i Maguires tilfælde blevet gjort en undtagelse.

»I Harrys tilfælde mente han (Erik ten Hag, red.), at der er ekstraordinære omstændigheder. Han ville gerne give ham en mental pause fra alt det pres, han er under,« siger en kilde til The Sun.

Harry Maguire har været voldsomt i vælten og er blevet kritiseret voldsomt i sidste sæson.

Her langede den tidligere professionelle fodboldspiller Rafael van der Vaart ud efter Maguire, efter flere ugers dårlige præstationer for United.

Også på landsholdet oplevede Maguire modvind, her buhede fans ad ham under en kamp mod Elfenbenskysten – hvilket fik landstræner Gareth Southgate og landsholdskammeraten Jordan Henderson til at forsvare ham og fordømme fansenes opførsel.

I foråret kulminerede det hele, da den 29-årige fodboldstjerne blev udsat for en dødstrussel, hvor familien måtte evakueres.

Manchester United tørner søndag ud mod Everton, og det bliver altså uden Maguire, der i øjeblikket ferierer i Portugal og kommer oven på igen efter sin baglårsskade.