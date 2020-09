Mason Greenwood har gravet dybt efter synonymer til ordet 'undskyld' i ordbogen.

Nye billeder, som The Sun har fået fat i, viser nemlig en episode på et hotel, hvor Greenwood indhalerer lattergas. På en video kan det ses. hvordan han puster ballonen op med lattergassen, inden han inhalerer den.

Greenwood påstår selv, at billederne er gamle, men The Sun mener, at de er taget, få uger inden han var af sted med landsholdet.

Greenwood har allerede beklaget situationen med følgende ord:

»Jeg er blevet informeret om de helbredsmæssige risici og indser, at det var dårlig dømmekraft. Jeg vil stærkt fraråde alle at følge mit eksempel. Som 18-årig lærer jeg hele tiden, og jeg har i denne uge indset, at jeg dømmes efter højere standarder på grund af min karriere, og det bliver jeg nødt til at respektere.«

Episoden kommer, blot en uge efter at Greenwood sammen med holdkammeraten Phil Foden blev smidt hjem fra en landsholdslejr. De havde brudt reglementet ved at invitere kvinder op på deres hotelværelse i Reykjavik.

Kvinderne optog det på Snapchat, og på billederne kunne man blandt andet se en nøgen Foden med underbukserne nede om knæene.

Det førte til et ramaskrig i det engelske, og begge spillere måtte efterfølgende komme med en offentlig undskyldning. De fik begge to deres debut mod Island, men må altså vente noget tid, før de får chancen på landsholdet igen.