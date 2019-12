Forestil dig, at du modtager et julekort. Det har du formentlig prøvet før, men forestil dig, at det kommer fra en af verdens største fodboldklubber.

Det var, hvad der skete for OB for 25 år siden, da der pludselig lå et kort fra mægtige FC Barcelona i brevsprækken.

Hilsnen skyldtes, at OB tidligere havde slået FC Barcelonas evighedsrival, Real Madrid, ud af UEFA-Cuppen tidligere på året. Det skriver TV 2 Sport.

OB kvalificerede sig efter at have tabt på hjemmebane 3-2 blandt andet efter et mål af Michael Laudrup, der på daværende tidspunkt spillede i Real Madrid. Men OB fik på sensationel vis vendt det hele på hovedet, da holdet vandt 2-0 i Madrid i en kamp, der senere er blevet kendt som 'Miraklet i Madrid.'

Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Foto: ERIK LUNTANG

Senere fik FC Barcelonas takkekort lov at stå i træneromklædningen.

Men det var ikke kun den fynske klub, der fik den catalanske taknemmelighed at mærke.

Målmand Lars Høgh, der i øvrigt stod en brandkamp ved 'Miraklet i Madrid', tog kort efter kampen på ferie i Spanien, hvor han til sin store overraskelse fandt stor kurv med diverse godter på sit værelse.

Til sin endnu større overraskelse var det ikke en fejl, at kurven stod på hans værelse. Den var fra hotelejeren, som var Barcelona-fan.

Rivaliseringen mellem Real Madrid og FC Barcelona er enorm, og den kan man mærke i aften, når de to hold mødes i en af sportens allerstørste begivenheder på verdensplan.

Oprindeligt skulle den spilles midt i oktober, men den er blevet rykket på grund af den politiske uro i Catalonien.

Det betyder også, at kampen spilles under endnu større sikkerhedsforbehold end vanligt. Cirka 3.000 sikkerhedsfolk er mobiliseret alene til på Camp Nou, hvor kampen spilles, ligesom spillere, trænere og dommere fragtes sammen til aftenens kamp.

Kampen sparkes i gang klokken 20, og du kan følge den LIVE på bt.dk.