Jacob Friis har endelig fået sin leukæmiramte datter hjem.

»Det er en ubeskrivelig dejlig følelse at have fået Luna hjem og igen være samlet hele familien i vores eget hus.«

Sådan lyder det fra AaB-træneren i et interview med Nordjyske.

Tirsdag blev hans fireårige datter udskrevet fra Rigshopsitalet efter at have gemmemgået en kompliceret knoglemarvstransplantation, som sendte hele familien i dobbelt isolation på grund af frygten for coronavirus.

AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Henning Bagger

»Heldigvis er det gået efter planen,« fortalte Jacob Friis i et stort interview med B.T. i sidste uge.

Herefter måtte familien gøre alt for at undgå kontakt med andre udefra, da frygten for coronavirussen fyldte ekstremt meget hos den 43-årige Superliga-træner og familien, der frygtede, at datteren ville blive ramt af den.

Efter seks måneder med indlæggelser, hvor forløbet startede i slutningen af oktober 2019, med løbende behandlinger og dernæst transplantationen, har familien endelig udsigt til at få en almindelig hverdag sammen.

»Det har nærmest været seks måneders 'roadtrip' for hele familien, men ikke lige på den måde, man normalt kender det ord. Meget af tiden har vi jo været splittet, men det gør også forløsningen så meget større, når vi kan se på Luna, at hun har det godt igen,« fortæller Jacob Friis i interviewet med det nordjyske medie.

AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Henning Bagger

Hele sygdomsforløbet har taget hårdt på familien, og selv om de har skullet forsøge at få en hverdag til at hænge sammen, så har det været svært at fokusere på andet end datterens situation, har AaB-træneren tidligere forklaret i B.T:

»Forløbet har følelsesmæssigt været en rutsjetur med op- og nedture. Når der indimellem kommer nogle bump, så stopper man op og konstaterer, at det bogstaveligt talt er dødsens alvor. Det er hårdt, og jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at det var en dans på roser. For det er det på ingen måde.«

Der er ikke sat en slutdato på datterens kræftbehandlingsforløb endnu, for den står stadig på ugentlige tjeks på Rigshospitalet, der senre hen bliver ændret til hver 14. dag og herefter hver måned, men hjemkomsten til det nordjyske er en kæmpe milepæl for Luna og familien, da det nu er slut med indlæggelse, kemoterapi og strålebehandling.

Datteren skal dog stadig tage immundæmpende medicin i en periode, og fordi hun er sårbar overfor fremmede bakterier og vira, skal hun derfor holde sig hjemme og undgå kontakt med andre end sine forældre og søskende.