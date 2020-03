Søndag aften tørnede Real Madrid og Barcelona sammen i det verdensberømte El Clasico-opgør. TV 2 Sport X sendte kampen i Danmark, men dækningen var bestemt ikke til topkarakter.

Det skyldtes blandt andet, at lyden var foran billederne i første halvleg. Derudover var lyden en smule mudret gennem alle 90 minutter, hvor der blev spillet fodbold i Madrid.

Kanalchefen for TV 2 Sport og TV 2 Sport X, Kristian Hyldgaard, siger til B.T., at man arbejder på at løse problemet:

»Jeg kan ikke helt præcist sige, hvad der skete, endnu. Vi er ved at evaluere på det. Vores folk er på vej hjem fra Spanien. De skal være med til at løse problemet, men det er selvfølgeligt beklageligt, at det skete.«

Real Madrid besejrede søndag aften Barcelona med 2-0. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Real Madrid besejrede søndag aften Barcelona med 2-0. Foto: JUAN MEDINA

Forsinkelsen på lyden gav TV 2 Sport X en masse utilfredse seere på deres Facebook-side:

'IGEN!!!!! Lyden foran billedet IGEN til en Clasico – det er for sjov, ikke?? Det kan ikke være rigtigt, at det kan være så udueligt to gange,' skrev Jean Foss søndag aften.

'Det er så super fedt med lyden, der er foran billedet. Glæder mig til at høre målet, før jeg ser det,' lød det fra Thomas Gervig.

Kristian Hyldgaard tilføjer, at TV 2 Sport X er utilfredse:

»Vi havde nogle lydproblemer. Først var lyden foran billedet, og derefter var lyden en smule mudret. Vi fik rettet, at lyden var ude af synk, men vi er selvfølgelig ikke helt tilfredse.«

Og det er efter sigende ikke første gang, at lyden er dårlig under El Clasico.

'Lyden var også foran sidste gang. Kan I ikke bare forsinke den lidt i teknikrummet? Hellere bagefter end foran,' skrev Tommy Dybdal under kampen på Facebook.

Men selvom den sløje lyd er beklagelig, så mener Kristian Hyldgaard, at sådanne ting sker:

Danske Martin Braithwaite fik cirka 25 minutter på banen for Barcelona. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Danske Martin Braithwaite fik cirka 25 minutter på banen for Barcelona. Foto: JUAN MEDINA

»Når alt kommer til alt, så er det teknik. Det driller nogle gange.«

Til trods for den dårlige lyd under kampen var der masser af seere, der så med.

Kristian Hyldgaard siger, at der i gennemsnit var omkring 220.000 seere, mens TV 2 Sport X var den tredjemest sete kanal i Danmark mellem klokken 21 og 23.

Real Madrid vandt El Clasico med 2-0, og de overtager dermed førstepladsen i La Liga. De har et point mere end Barcelona.