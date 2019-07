Tunge, grå skyer svævede faretruende over træningsbanen bag Brøndby Stadion, da Brøndbys spillertrup rystede ben efter tirsdagens eftermiddagstræning.

Et par timer forinden havde spillerne kunnet læse på deres mobiltelefoner, at Ebbe Sand efter blot en måned i sportsdirektør-sædet var blevet degraderet - for at blive erstattet af FC Nordsjællands Carsten V. Jensen.

Inden spillerne forlod banen, blev de - én efter én - grundigt instrueret af Brøndbys kommunikationsmand til at svare 'ingen kommentarer' på alle spørgsmål om Ebbe Sand.

Derfor var det også en usædvanligt pressesky spillertrup, der med blikket rettet ned mod fliserne, passerede B.T.'s udsendte trio.

Brøndbys nye cheftræner, Niels Frederiksen, havde fået samme besked som spillerne, og den fulgte han til perfektion, da B.T. alligevel forsøgte at lokke en kommentar ud ham.

Der er en stor historie på nettet om, at Ebbe Sand er færdig som sportsdirektør...

»Det har jeg ingen kommentarer til,« lød det bestemt fra Niels Frederiksen, der samtidig satte i trav væk fra træningsbanen.

»Jeg har ingen kommentarer til sagen,« sagde Brøndby-træneren og satte demonstrativt farten op. SE VIDEOEN ØVERST

Og det var bare Niels Frederiksen første rigtige træningsdag i Brøndby - så er han ligesom også i gang.

B.T. havde forinden forsøgt at lede efter kommentarer på kontorgangene på Brøndby Stadion. Men her gik de udsendte også forgæves. Kontorerne og gangene lød øde hen.

Ebbe Sand havde forladt stadion efter tirsdagens tidlige træning - nok kort tid efter, at bestyrelsesformand Jan Bech Andersen havde overleveret sin nyhed til den tidligere Brøndby-bomber.

Spørgsmålet er, om han vender tilbage igen. For det er endnu uklart, om Ebbe Sand får en anden rolle i klubben, eller om båndene til klubben er kappet i ét hug.

Det er også uvist, hvordan Ebbe Sand forholder sig til tingene. Om han overhovedet har lyst til at blive i en klub, der alligevel ikke kunne bruge ham i den rolle, han under stor ståhej var blevet hentet ind til.

Da 46-årige Ebbe Sand i oktober blev præsenteret som Troels Bechs afløser foran et enormt presseopbud på Brøndby Stadion, lød det blandt andet fra Jan Bech Andersen:

»Hans værdier passer eminent til klubben. Han er skræddersyet til rollen. Han er ikke 'for meget Brøndby'.«

»Han har været rundt mange steder i fodboldverdenen og favner rollen fantastisk. Det er ikke kun, fordi han har spillet her i syv år, at han er ansat.«

Hvad der har ændret sig, siden de ord kom ud af munden på bestyrelsesformanden, må indtil videre svæve i det uvisse. Tirsdag eftermiddag i Brøndby var det ihvertfald svært at blive klogere på noget som helst.