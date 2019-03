Bliver Raphael Varane i Real Madrid, eller søger han andre steder hen?

Et spørgsmål, der spøger i både Spanien og Frankrig, men det bliver ikke hovedpersonen selv, der besvarer det lige nu.

Det slår han helt fast overfor den franske avis Le Parisien.

»Jeg har ikke lyst til at tale om min fremtid,« lyder det kontant fra Raphael Varane, der så sent som i fredags blev rygtet væk fra Real Madrid.

Her skrev den store franske avis L'Equipe, at Raphael Varane, der har kontrakt med den spanske klub indtil 2022, i det kommende transfervindue vil prøve noget nyt, da han efter otte sæsoner i Real Madrid gerne vil have nye udfordringer.

Både fordi han angiveligt ikke er overbevist om, hvordan fremtiden ser ud for Real Madrid-mandskabet, men også fordi han skulle være 'skuffet' over holdets tilstand i en sæson, hvor der allerede er blevet skiftet træner felre gange.

Samtidig er den spanske storklub ude af alle turneringer, men Raphael Varane ønsker altså ikke at løfte sløret for sine planer lige nu.

»Jeg har ikke for vane at diskutere min fremtid i offentligheden,« siger den 25-årige franskmand, der lige nu er afsted med landsholdet, inden han vender tilbage til det spanske, hvor Zidane igen har overtaget tøjlerne.

Og det glæder Raphael Varane, at det er blevet til et gensyn med manden, der forlod Real Madrid for under et år siden.

»Ni måneder er ikke lang tid. Det føles som i går. Jeg sætter stor pris på ham som både person og træner. Det er sjovt, for der var samme tvivl om ham inden han kom til første gang i 2016, som der var om mig før VM i 2018. Han formåede at gøre kritikerne tavse,« siger Varane om Zidane.

Siden Raphael Varane kom til Real Madrid for otte år siden, har det bestemt ikke været sparsomt med titler, for han har i klubben været med til at vinde hele 16 af slagsen, hvoraf de fire er Champions League-trofæer.