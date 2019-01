Parken Sport & Entertainment har ikke fået præsenteret et købstilbud af nogle udenlandske investorer.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondbørsen.

'Under henvisning til rygterne i Inside Business dags dato om, at en gruppe udenlandske investorer påtænker at præsentere Parken Sport & Entertainment A/S' bestyrelse for et købstilbud på aktierne i Parken Sport & Entertainment A/S, skal vi hermed meddele, at Parken Sport & Entertainment A/S ikke har været i dialog med nogen udenlandske investor grupper, og der er ikke blevet præsenteret noget købstilbud for Parken Sport & Entertainment A/S' bestyrelse,' skriver selskabet.

Udmeldingen kommer efter, at Inside Business på baggrund af anonyme kilder sent mandag skrev, at en gruppe amerikanske investorer havde rettet sigtekornet mod det danske selskab.

Investorgruppens plan skulle angiveligt være mere fokus på F.C. København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Investorgruppens plan skulle angiveligt være mere fokus på F.C. København. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge mediet skulle der i løbet af ugen komme et konkret tilbud på bordet, som bestyrelsen kunne tage stilling til fra gruppen, der har den store amerikanske investeringsfond Fortress bag sig, og også Redstone Advisors skulle have en finger med i spillet.

Og ifølge mediet skulle det bestemt ikke være småbeløb, der kom på borde, for investergruppen skulle angiveligt være klar til at foreslå en samlet pris på Parken på 1-1,2 milliarder kroner.

Derudover skulle investorgruppen have en klar plan for Parken Sport & Entertainment, nemlig mere fokus på sport - F.C. København og Parken som nationalarena - og et salg af badelandet Lalandia, der ligger i Rødby og Billund. Samtidig skulle gruppens plan være at sælge kontorejendommene på Østerbro.

Ifølge Inside Business skulle der også allerede have været snak parterne imellem. Ifølge mediet har investorgruppen allerede talt med Parkens storaktionær LD, der angiveligt ikke er afvisende overfor planen. Men den dialog har altså ikke fundet sted ifølge Parken Sport & Entertainment, der med udmeldingen overholder reglerne i forhold til, at selskabet er en børsnoteret virksomhed. Om den udenlandske investergruppe præsenterer et tilbud i løbet af ugen, vil tiden vise.