Det brasilianske fodboldikon Pelé er blevet indlagt på hospitalet efter et rutinetjek.

Det oplyser hans manager Joe Fraga ifølge flere medier.

Han fortæller samtidig, at der ikke er tale om noget alvorligt, og at der derfor ikke er nogen grund til bekymring.

Den 80-årige legende har været indlagt på Albert Einstein-hospitalet i São Paulo de seneste seks dage på, efter man opdagede et endnu ukendt problem under de rutinemæssige undersøgelser.

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

»Der er tests, scanninger, kikkertundersøgelser, blodprøver og så videre. Han skal ikke igennem det hele på en dag,« udtaler manageren ifølge Reuters.

Meldingen kommer blot få dage efter, at Pelé måtte gå ud på de sociale medier og afvise rygter om, at han var besvimet, hvilket gjorde mange fans bekymret for brasilianerens helbred.

'Venner, jeg besvimede ikke, og mit helbred er rigtig godt. Jeg er gået igennem rutinemæssige undersøgelser, hvilket jeg ikke har været i stand til at gøre før på grund af pandemien,' skrev han på Instagram i sidste uge.

Pelé har tidligere haft problemer med helbredet og har i flere år benyttet sig af en kørestol ved flere anledninger.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

I 2018 blev han indlagt efter et kollaps, ligesom han året efter også skulle opereres for nyresten.

Tilbage i februar 2020 fortalte fodboldlegendens søn, Edinho, sågar, at hans far var deprimeret på grund af sin manglende mobilitet.

»Han er temmelig skrøbelig. Han fik en hofteudskiftning og havde efterfølgende ikke den mest optimale rehabilitering,« fortalte sønnen til TV Globo dengang.

»Problemerne med mobiliteten har udløst en form for depression. Forestil dig at have været kongen og været så imponerende en figur, og nu kan han ikke gå ordentligt. Han er flov og har ikke lyst til at gå ud og blive set eller noget andet, der involverer at forlade huset,« sagde sønnen også.

80-årige Pelé er den eneste fodboldspiller, der har været med til at vinde VM tre gange.

Han var med til at hjemføre trofæet i 1958, 1962 og 1970.

Pelé, der spillede i klubberne Santos og New York Cosmos, fylder 81 år 23. oktober.