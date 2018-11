2-5.

Med disse cifre blev Rosenborg kørt rundt i hjemmekampen mod Red Bull Salzburg i Europa Leagues gruppespil torsdag. Og især i første halvleg var det decideret pinligt for nordmændene.

Her kørte Salzburg rundt med Rosenborg og førte således 0-4 ved pausen. Japanske Takumi Manimino havde underholdt med et hattrick.

Og står det til Birger Løfaldli, der er Rosenborg-kommentator for norske Adresseavisen, så må der være en grad af Bendtner-kaos, der er medvirkende til kollapset torsdag aften.

Salzburg fejrer en scoring mod et slukøret Rosenborg-mandskab. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Salzburg fejrer en scoring mod et slukøret Rosenborg-mandskab. Foto: NTB SCANPIX

»Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvordan det påvirker spillertruppen; når ledestjernen gjorde det, han gjorde. Det at tage i byen i København. Det medfører en risiko, og derudover skete det, der skete. Jeg vil tror, det har skabt en irritation, særligt blandt de mest ambitiøse spillere i Rosenborg-truppen,« siger Birger Løfaldli til VG.

Nicklas Bendtner satte selv ord på fiaskoen efter kampen i går, hvor han blandt andet sagde, at der sagtens kunne have stået 0-8 ved pausen.

Men der er et stykke vej at være en irritation for holdkammeraterne til at være den primære årsag til 2-5-nederlaget, mener Rosenborg-kommentatoren.

»Nej, men jeg tror, Bendtner-sagen har del i det svigt, som Rosenborg oplever. Der ligger et stort ansvar på ledestjerner, for selvom Bendtner ikke er den, der har præsteret bedst på banen, så tjener han mest, er mest i medierne og er den spiller, som folk ser op til,« siger Birger Løfaldli til VG.

Nicklas Bendtner og advokat Anders Nemeth ankommer. Voldssagen mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner behandles ved Københavns Byret, fredag den 2. november 2018. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner og advokat Anders Nemeth ankommer. Voldssagen mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner behandles ved Københavns Byret, fredag den 2. november 2018. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

Det er dog ikke alt sammen helt forfærdeligt i Rosenborg i disse dage. Trondheim-klubben er snublende tæt på at blive norske mestre, og man har også for nyligt spillet sig i pokalfinalen.

I Europa League ser tingene dog anderledes dystre ud for Rosenborg. Her er det blevet til fire nederlag i fire kampe, og videre kvalifikation ser ganske umuligt ud.

Nicklas Bendtner var i retten den 2. november som følge af en sag, hvor han har slået og brækket kæben på en taxachauffør i det Københavnske natteliv i september. Bendtner mener, at der var tale om selvforsvar.

Den 30-årige fodboldspiller blev idømt 50 dages ubetinget fængsel. Han har anket dommen.