Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis du vil sikre dig en billet i sidste øjeblik.

Lørdagens opgør mellem Manchester United og Newcastle bliver med al sandsynlighed med en hjemvendt Cristiano Ronaldo på banen i løbet af opgøret.

Det har fået billetpriserne til at ryge voldsomt i vejret. The Athletic melder, at billetter bliver solgt for intet mindre end 18.000 kroner på websteder med billetsalg.

Manchester United-fans har ventet spændt på superstjernens tilbagevenden, som de nu kan se frem til at se aktion allerede i første kamp efter landskampspausen. Det forsikrer United-manager Ole Gunnar Solskjær på et pressemøde fredag ifølge nyhedsbureauet NTB.

»Han har haft en god sæsonoptakt hos Juventus, en fin uge med landsholdet og en fin uge hos os. Han vil helt sikkert komme på banen,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Nordmanden vil dog ikke afsløre, om portugiseren starter på banen eller vil få en rolle som indskifter.

De voldsomme billetpriser til Ronaldos comebackkamp for United er noget, som klubben ikke er glade for.

De har rådet tilhængere til ikke at købe billetter via tredjeparter og siger, at det kan forårsage problemer med at komme ind til kampen og i sidste ende koste fans mange penge.

'Vi fraråder fans på det kraftigste at købe billetter fra uautoriserede kilder,' sagde en talsmand til fra klubben til The Times.

'Disse billetter er ofte ugyldige og efterlader fans skuffede og ude af stand til at se kampen.'