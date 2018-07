Hvad Cristiano Ronaldo rører, bliver til guld.

Hvad enten det har været individuelle titler eller mesterskaber med Manchester United eller Real Madrid, så er Cristiano Ronaldo synonym med succes.

Det kan Juventus godt mærke i disse dage. Rygterne omkring Ronalds skifte startede for alvor 3. juni, da Marca smed det på forsiden af sin avis, og siden da er der bare sket en ting med aktierne i den italienske storklub - op, op, op, som var det en stigning uden for kategori.

Da aktiemarkedet åbnede tirsdag den 3. juli, lå en aktie i Juventus ifølge Marketwatch i 0,67 euro, svarende til 4,99 kroner. I skrivende stund, fredag, koster en aktie 0,87 euro, svarende til 6,48 kroner.

Screendump fra Marketwatch vurdering af Juventus' aktiekurs klokken 11.59 fredag den 6. juli. Vis mere Screendump fra Marketwatch vurdering af Juventus' aktiekurs klokken 11.59 fredag den 6. juli.

Det er en stigning på mere end 29 procent i værdi, som klubben har oplevet, siden rygterne om Ronaldo til klubben tog fart. Ifølge Bloomberg ligger Juventus markedsværdi i øjeblikket på 865,6 millioner euro. Det svarer til, at Juventus' værdi er steget med 251 millioner euro, svarende til 1,87 milliarder kroner.

Spørger du journalist og kommentator hos TV3 Sport, Niels Christian Frederiksen, så vil Ronaldos skifte til Juventus have en endnu større effekt på klubben rent kommercielt, end den allerede har oplevet.

»Juventus kommer til at blive nogen af de allerstørste kommercielt. Deres trøjesalg kommer til at eksplodere, og rent omsætningsmæssigt vil det her bringe dem op på niveau med Real Madrid, Barcelona, Manchester United og Bayern München - den kommercielle Superliga,« siger Niels Christian Frederiksen til B.T. Sport.

Han sammenligner situationen med, da David Beckham skiftede fra Manchester United til Real Madrid.

»Beckham blev afskrevet over fire år, men allerede efter 2,5 år havde trøjesalget betalt ham af. Det kommer givet vis også til at ske for Ronaldo,« fortæller Niels Christian Frederiksen om den handel, der angiveligt kommer til at koste Juventus i alt 220 millioner euro, hvoraf de 120 millioner er portugiserens løncheck for den næste fire år.