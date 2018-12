Lørdagens kamp mellem Leicester og Watford bød på et smukt mål af hjemmeholdets James Maddison. Men det er nok ikke scoringen, kampen vil blive husket for.

Før opgøret blev fløjtet i gang viste udeholdet fra Watford nemlig stor respekt for Leicester og deres nu afdøde og tidligere ejer, Vichai Srivaddhanaprabha.

På et stort banner, som udeholdets fans havde medbragt, stod nemlig teksten:

'Thank you Vichai for allowing us all to dream. Rest in peace.'

Løst oversat bliver det på dansk til:

'Tak, Vichai, for at give os alle ret til at drømme. Hvil i fred'.

Det er Daily Mail, der skriver historien om den flotte gestus og avisen kan berette, at der blev klappet tilbage fra hvert et stadionhjøne mod Watfords fans som tak.

Men takken stoppede ikke med klapsalverne. Vichai Srivaddhanaprabhas søn, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, som er vicebestyrelsesformand i klubben, besluttede, at Watfords fans skulle betales tilbage med både gratis øl og mad i pausen.

Hyldesten fra Watfords fans kommer som følge af det tragiske helikopterstyrt for lidt over en måned siden, hvor Vichai Srivaddhanaprabha døde. Efter en kamp mod West Ham i Leicester lettede Vichais helikopter fra stadion, men en defekt gjorde, at helikopteren styrtede ned tæt på stadion kort efter. Der var i alt fem passagerer, der døde som følge af styrtet.

Danske Kasper Schmeichel har i flere omgange fortalt, hvordan den tidligere ejers død, har præget ham.

Hans far, landsholdslegenden Peter Schmeichel, har udtalt, at han er stolt over sin søns optræden i forbindelse med den tragiske hændelse.

Kampen mellem Leicester og Watford endte 2-0 til førstnævnte. Kasper Schmeichel spillede hele kampen.