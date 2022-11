Lyt til artiklen

Kongehuset kommer ikke til at rejse til Qatar i forbindelse med VM – i stedet følger de med hjemmefra.

Det meddelte Kongehuset søndag, og nu sætter kronprins Frederik yderligere ord på det beslutningen.

Det skriver han gennem Kongehusets Instagram.

'Som jeg flere gange har understreget, har landsholdet min fulde støtte uanset hvor i verden de spiller, denne gang glæder jeg mig til at heppe på holdet hjemmefra, og jeg ønsker Kasper Hjulmand og hans trup alt muligt held og lykke'.

I opslaget fremgår det også, at Kronprinsen mandag har besøgt landsholdets lejr.

'Holdet står skarpt, humøret er højt, og man behøver ikke bære rød-hvide briller for at have store forventninger til et dansk landshold, der er velspillende, har et fantastisk sammenhold, og hungrer efter at følge op på EM-succesen fra forrige sommer', lyder det fra Kronprins Frederik.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, oplyste søndag til Ritzau, at Kongehuset følger den fungerende regerings linje, hvad angår VM.

Fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen slog søndag fast, at »fokus lige nu er på at få dannet en ny regering. I mellemtiden vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under VM i Qatar«.

Og dermed bliver Danmark ikke repræsenteret ved VM i Qatar af Kongehuset eller politikere.

At Kongehuset ikke rejser til ørkenstaten, er ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, den rigtige beslutning:

»Hvis Kronprinsen var taget af sted, så ville den handling alene i sig selv være politisk, når regeringen ikke tager af sted, så selvfølgelig kunne kronprins Frederik ikke tage til Qatar.

»Men det har nok stået rimelig klart hele tiden, at det ville se ret vanvittigt ud, hvis han tog til det VM,« siger han.