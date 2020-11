Falken blev i reden - trods stor interesse.

FC Københavns Rasmus Falk blev pludselig verdenskendt, da han med sine proptrækkerdriblinger og finurlige vendinger løb om hjørner med Manchester Uniteds verdensstjerner i sidste sæsons Europa League-kvartfinaler.

Og da sommerens transfervindue åbnede, var interessen for den langhårede fynbo også stor. Det resulterede i flere bud fra udenlandske klubber - men daværende FCK-manager Ståle Solbakken var ikke klar til at lade midtbanedynamoen smutte.

Rasmus Falk bekræfter selv, at han var en eftertragtet herre sommeren over.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der var stor interesse i sommer. Og der var også nogle muligheder, som kunne være blevet til noget. Det gjorde det ikke, men jeg er et sted, der er godt, og hvor jeg er glad for at være, så jeg render ikke og slår ud med armene over, at det ikke lykkedes i sommer.«

»Nej, jeg kommer ikke til at nævne klubber. Men der var interesse fra forskellige steder.«

Ifølge B.T.s oplysninger kom meget af interessen fra engelske klubber.

Rasmus Falks agent, Mads Bach Lund, bekræfter også over for B.T., at der var seriøse bud på Rasmus Falk i sommer - men de nåede ikke engang frem til forhandlingsbordet, fordi Ståle Solbakken under ingen omstændigheder ville sælge sin nøglespiller.

Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Foto: SASCHA STEINBACH

Den norske manager havde derimod en aftale med Falk om, at han ville få lov at få et udlandseventyr efter denne sæson. Og det er stadig aftalen - selvom Ståle Solbakken ikke længere er i klubben.

»Jeg tænker, at vi holder fast i den plan, der blev lagt med Ståle. Der er ikke meget, der har ændret sig,« fortæller Rasmus Falk.

»Det kunne godt være, at næste sommer er en mulighed. Det var det, der var planen, da jeg lavede min sidste forlængelse med FCK.

»Men vi må se, hvad der sker. Der skal jo først være en klub, der vil have mig.«