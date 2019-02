Maurizio Sarris trænerjob hænger ikke ligefrem i en tyk tråd.

»Jeg er i hvert fald spændt på, om han er manager i Chelseas næste kamp.«

Sådan fortæller fodboldekspert hos Eurosport, Morten Bruun, til B.T. dagen efter Chelseas nederlag i Liga Cup-finalen mod Manchester City, som mest huskes for en situation under kampen.

Her ville Chelseas manager, Maurizio Sarri, angiveligt skifte sin skadede målmand, spanske Kepa Arrizabalaga, ud, kort før at kampen skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence. Det nægtede Kepa Arrizabalaga, hvilket medførte et åbent skænderi mellem stjerne og træner, der stjal al fokus.

Med den uheldige Chelsea-episode søndag og en række skuffende resultater, er fremtiden derfor langt fra sikker for Maurizio Sarri, mener Morten Bruun.

»Det er ikke utænkeligt, at der er en ny træner i Chelsea i næste uge. Der er helt sikkert nogle mennesker i Chelsea, der har siddet og kigget på den her sag, som må betegnes som uheldig. Og i forvejen var han jo presset ad helvede til,« siger Morten Bruun.

Dagen derpå om mandagen har Chelsea lagt en dyne hen over situationen ved at kalde episoden en misforståelse mellem de to parter. Den køber Morten Bruun dog ikke helt.

»Ifølge Chelsea handlede det blot om, at Sarri ville skifte Kepa ud, fordi han var skadet. Kepa mente dog ikke, han var skadet, og derfor kunne han godt spille videre - altså de misforstod hinanden. Men du kan jo se på Sarris reaktion, at det handlede om meget mere,« siger Morten Bruun og giver sit bud på, hvorfor Maurizio Sarri ville skifte målmand.

Maurizio Sarri diskuterer med målmanden Kepa Arrizabalaga under søndagens kamp. Foto: NEIL HALL

»Der er det lag i det, at han havde en målmand (Willy Caballero, red.) siddende på bænken, som er bedre til at tage straffespark, han er tidligere holdkammerat med Manchester Citys spillere. Oven i købet har han været matchvinder for Manchester City i en finale for et par år siden. Og det er det, der er det interessante. Normalt ville du aldrig skifte den bedste med den næstbedste, men det gav masser af mening hér.«

Morten Bruun mener da også, at det var Kepa Arrizabalaga, der begik fejlen ved ikke at lade sig udskifte efter træneren ordre, fordi det kom til at se ud som om, han satte sig selv højere end holdet. Men alligevel mener Morten Bruun ikke, det får konsekvenser for den spanske keeper, selvom flere, ifølge Morten Bruun, kræver en konsekvens for målmanden.

»Man er bare nødt til at forstå, at han er den dyreste målmand i verden. Planen er, at han skal stå for Chelsea de næste 10 år. Han er klasser bedre end Willy Caballero (andenmålmanden, red.),« fortæller Morten Bruun og fortsætter:

»Der er så meget mere på spil for Chelsea. Og hvis nu der er en ny manager om en uge, nytter det ikke noget at have fyret sin målmand, for efterfølgende at bruge yderligere 80 millioner pund på en ny målmand. Og så ville Kepas værdi også falde kolossalt for Chelsea.«

Kepa Arrizabalaga ville ikke lade sig udskifte under søndagens kamp mod Manchester City. Foto: CARL RECINE

Set ud fra fodboldspillet mener Morten Bruun, at Maurizio Sarri faktisk opnåede en taktisk sejr.

Holdet formåede nemlig at spille lige op med Manchester City. Men at det ikke er det, man husker fra kampen, må ærgre Maurizio Sarri, mener Morten Bruun. Nu ligger fokusset nemlig på situationen inden straffesparkskonkurrencen.

»I og med, at Chelsea har kaldt situationen en misforståelse, er der jo ikke mere at sige end 'fair nok', og at det er uheldigt. Men alle andre står stadig tilbage med en stor tvivl omkring situationen, fordi vi også har øjne i hovedet. Så på den måde er det en pinlig sag for Chelsea, Sarri og de involverede. Derfor tror jeg næsten heller ikke, Maurizio Sarri kan holde til mere efter det her,« lyder vurderingen fra Morten Bruun.

Chelsea indtager i øjeblikket en sjetteplads i Premier League og har lidt flere, store nederlag. Blandt tabte holdet hele 6-0 i en Premier League-kamp mod Manchester City den 10. februar.