Først blev hans far på tragisk vis fundet død. Nu kan Alisson Becker ikke deltage i begravelsen.

Onsdag blev stjernemålmanden ramt af en tragedie, da hans far druknede i en sø som kun 57-årig. På grund af coronarestriktioner må han nu også sande, at han ikke kan nå hjem for at ære sin forælder en sidste gang.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet har Alisson Becker desperat forsøgt at finde en udvej for at kunne tage til hjemlandet Brasilien, men der er ikke lykkedes.

José Agostinho Becker (i gråt) døde onsdag. Han er far til Liverpool-målmanden Alisson (th..) og Fluminenses ditto, Muriel (tv.). Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC HAN Vis mere José Agostinho Becker (i gråt) døde onsdag. Han er far til Liverpool-målmanden Alisson (th..) og Fluminenses ditto, Muriel (tv.). Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC HAN

'Han har gjort alt, hvad han kunne for at finde en måde. Han har desperat kigget på fly og måder hvorpå, han kunne omgå både forbud på fly fra England og de strenge coronarestriktioner i den pågældende brasilianske stat,' siger en kilde tæt på målmanden til Daily Mail.

Samtidig er målmandens hustru Natalia gravid i 28.-uge, og med karantænereglerne havde Alisson Becker skullet isolere sig i 10 dage ved sin tilbagekomst til England.

José Agostinho Beckers livløse krop blev fundet omkring midnat, efter han døde i en sø ved 17-tiden onsdag.

Han var taget alene ud til familiens sommerhus, hvor der ikke er mobildækning, da det var mere sikkert i forhold til coronaens udvikling i staten Rio Grande do Sul. Her blev der indført strenge restriktioner for en uge siden.

Både Alisson Becker (th.) og Jürgen Klopp har for nyligt mistet en forælder. Ingen af dem har haft mulighed for at deltage i begravelserne på grund af coronarestrionerne. Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Både Alisson Becker (th.) og Jürgen Klopp har for nyligt mistet en forælder. Ingen af dem har haft mulighed for at deltage i begravelserne på grund af coronarestrionerne. Foto: CLIVE BRUNSKILL

'Alle er i chok,' siger en ven af familien til mediet.

'Det er så trist. Han var lige ankommet til huset den morgen, og han tænkte, at det var det sikreste i forhold til virussen. Han var alene uden mobildækning, så han kunne ikke ringe efter hjælp. Ingen ved præcis, hvad der er sket med ham.'

Alisson Becker har også selv reageret på dødsfaldet på sin Instagram-konto.

'Jeg vil gerne takke alle for beskederne og hyldesterne til min elskede far. Vores familie føler sig elsket af alle! Må Gud velsigne alles liv.'

For tiden er Liverpool-truppen hårdt ramt af personlige tragedier.

Tidligere i år mistede cheftræner Jürgen Klopp som mor, og heller ikke han kunne deltage i hendes begravelse.

Det kan du læse mere om her.