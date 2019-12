Mesut Özils opslag på sociale medier har nu fået konsekvenser.

På grund af Arsenal-spillerens støtte til et tyrkisk mindretal i Kina, som kineserne holder i stram kontrol, har kinesisk stats-tv valgt at boykotte Arsenals kamp søndag aften mod Manchester City.

Det skriver flere medier, herunder BBC.

Mesut Özil gik fredag på sine sociale medier for at vise støtte til det tyrkiske uighur-mindretal i regionen Xinjiang, som den kinesiske stat har valgt at have stor opmærksomhed på.

Uighurerne i Kina er muslimer og bliver holdt spærret inde i såkaldte 'indoktrineringslejre', da kineserne tror på, at de, ved at ødelægge uighurernes forhold til deres religion, kan forebygge terrorisme, skriver New York Times.

DR har tidligere rapporteret om nogle af de få uighurere, der er sluppet væk fra lejrene i Xinjiang, der fortæller om hjernevask og tortur.

USA har tidligere fordømt handlingerne i Xinjiang og truet med sanktioner imod kineserne, hvis det skulle fortsætte.

Mesut Özil skrev i sit politiske statement på sine sociale medier, at Kina 'lukker deres moskéer, forbyder deres skoler, dræber deres hellige mænd, tvinger mændene i lejre og tvinger kvinder og børn til at bo med kinesiske mænd', mens han refererer til området som 'Øst-tyrkistan'. Lørdag blev der holdt en demonstration i Istanbul mod Kina som følge af Mesut Özils opslag.

Demonstation mod Kinas behandling af uighurere efter Mesut Özil viste uighurerne støtte på de sociale medier. Foto: OZAN KOSE Vis mere Demonstation mod Kinas behandling af uighurere efter Mesut Özil viste uighurerne støtte på de sociale medier. Foto: OZAN KOSE

Arsenal valgte efter Özils opslag at tage afstand fra det med meldingen om, at man som klub ikke ønsker at involvere sig i politiske sager.

London-klubben frygter givetvis at ende i en situation som basketball-ligaen NBA og NBA-holdet Houston Rockets, der har det til fælles med Arsenal, at de har mange kommercielle interesser i Asien.

Efter et tweet fra Houston Rockets' general manager, Daryl Morey, der viste støtte til Hong Kong. Det tog kineserne ikke pænt og valgte at boykotte tv-dækningen af NBAs pre-season kampe til trods for, at de blev spillet i Kina.

Arsenal møder Manchester City søndag klokken 17.30 på Emirates Stadium.