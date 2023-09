Rasmus Højlund har været sommerens hotteste danske fodboldnavn efter sit rekordskifte til Manchester United.

Søndag fik den danske angrebskomet langt om længe debut for storklubben efter at have kommet sig over en mindre skade.

Og det fryder Kasper Hjulmand, som har haft stor glæde af United-angriberens seks scoringer i fire EM-kvalifikationskampe i foråret, og som står over for to vigtige EM-kvalifikationskampe med landsholdet.

»Jeg synes, at det indhop, han lavede, var overbevisende. Han starter ud med at gå ind og smadre ind i en midtstopper, og får sat sit aftryk på kampen i de minutter, han får på banen. Det så fint ud. Han er i en fin forfatning,« siger landstræneren om Højlunds 38 minutter på banen i 3-1-nederlaget til Arsenal.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter sin opstigning til stjernehimlen – og med et prisskilt på over en halv milliard kroner – kan Højlund meget vel få endnu en nøglerolle i den kommende uge.

Men man skal ikke regne med at se den 20-årige angriber i aktion i to gange 90 minutter i henholdsvis Parken på torsdag mod San Marino og i Helsinki mod Finland, selvom han er blevet sin skade kvit.

»Jeg var ovre og se Manchester United træne for en uges tid siden, og der så jeg den Rasmus, jeg kender. Han har aldrig mærket noget til sin rygskade. De har været meget konservative og forsigtige. Men der er ikke til to gange 90 minutter. Vi har en plan for, hvordan vi får mest ud af ham,« siger landstræneren forud for de to EM-kvalifikationskampe, hvor meget fokus vil være på Danmarks nye Manchester United-stjerne.

Kasper Hjulmand vil dog ikke ændre sin tilgang til Højlund, efter han er rykket op i fodboldens hierarki.

»Han skal komme ind, som han altid har gjort. Det bliver det samme at modtage ham i lejren, som da han spillede i Atalana. han har jo ikke ændret sig, bare fordi han spiller i Manchester United.«

»Han skal være sig selv. Det fede ved ham er, at han elsker at spille. Han er ekstrovert i sin måde at være på, han fylder noget. Vi skal måske skærme ham lidt fra jer, men ellers følger vi den plan, vi har for at få mest ud af ham i de to kampe.«