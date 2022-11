Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo kom søndag aften ud med et opsigtsvækkende interview, hvor han er stærkt kritisk over for Manchester United-manager Erik ten Hag og hele klubbens setup.

Nu reagerer United på det kontroversielle interview.

»Manchester United har bemærket mediedækningen vedrørende et interview med Cristiano Ronaldo. Klubben vil overveje et svar, efter at de fulde fakta er fastlagt.«

»Vores fokus er fortsat på at forberede os til anden halvdel af sæsonen og fortsætte det momentum, tro og sammenhold, der bygges op blandt spillere, manager, stab og fans,« skriver den engelske storklub på deres hjemmeside.

Foto: CARL RECINE

I førnævnte interview udtaler Ronaldo, at han ingen respekt har for Manchester United-træneren, Erik ten Hag.

Ifølge The Telegraph har træneren da også holdt møder med flere prominente navne omkring klubben, og forventningen er, at Ronaldo har spillet sin sidste kamp i klubben, skriver mediet.

Ronaldo siger videre i det halvanden time lange tv-interview, at han er »blevet gjort til det sorte får, og at det er den sværeste periode i hans liv både professionelt og personligt«, mener han.

Også Ralf Rangnick, midlertidig træner i United fra december 2021 til maj 2022, får en usædvanligt hård medfart af Ronaldo.

»Hvis du end ikke er træner, hvordan kan du så blive cheftræner for Manchester United? Jeg havde aldrig hørt om ham,« siger Ronaldo.

Og endelig langer Ronaldo ud efter faciliteterne i klubben, ligesom han sender en stikpille mod klublegenden Wayne Rooney. B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, mener, ar Ronaldos ageren er sørgelig.

»Også meget forudsigelig. Alderen har indhentet fænomenet, der nu ikke længere er god nok til startopstillingen – og havde han nået dette punkt i eksempelvis Real Madrid, havde der også været ballade, og der havde han også skudt med skarpt efter Ancelotti. Det er min påstand,« siger han og tilføjer:

»Han har qua sit voldsomme talent i næsten 20 år levet i en osteklokke, hvor gudekomplekset uhindret har suget næring og vokset sig enormt, og så måtte det hele jo styrte sammen den dag, han opdagede, at han var menneskelig.«