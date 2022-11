Lyt til artiklen

»Det er svært at sige noget om det lige nu.«

Sådan lød svaret i et nyt klip fra det opsigtsvækkende interview med Cristiano Ronaldo og Piers Morgan.

Det, som Ronaldo svarer på, er, hvorvidt han ved, hvad der kommer til ske med hans fremtid efter VM-slutrunden i Qatar:

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske efter VM, men som jeg fortalte dig før, og jeg vil gerne sige det igen, så vil fansene altid være i mit hjerte. Og jeg håber, de vil være ved min side, lige meget hvad der kommer til at ske.«

Den portugisiske verdensstjerne ønskede allerede at forlade Manchester United i sommer, og det meget kontroversielle interview med Piers Morgan har sandsynligvis rykket Ronaldo meget tæt på et skifte allerede til januar.

Ronaldo kan dog måske se frem til en fyring, hvis Manchester United vælger at gå den vej.

Mike Tremeer, ansættelsesadvokat og partner i advokatfirmaet Fladgate, har sagt til Independent, at Ronaldos udtalelser kan bringe United i miskredit, som kan forårsage skade på klubben, ledere og ansatte.

»Det bryder en udtrykkelig klausul i skabelonen for Premier League-spillerkontrakter, hvilket betyder, at klubben er berettiget til at opsige hans kontrakt,« vurderer Mike Tremeer.

Cristiano Ronaldo har i det omtalte interview udtalt, at han ingen respekt har for Manchester United-træneren, Erik ten Hag.

Også hans tidligere holdkammerater fik en hård medfart. Det samme gjorde den midlertidige cheftræner Ralf Ragnick og de generelle forhold i den engelske storklub.

Cristiano Ronaldo er udtaget til Portugals VM-trup i Qatar. Det bliver Ronaldos femte VM-slutrunde og nok hans sidste, som han selv formulerer det.

Manchester United skrev i en udtalelse mandag, at klubben endnu ikke har taget en beslutning om Ronaldos fremtid i klubben, fordi man venter på, »de fulde fakta er fastlagt«.