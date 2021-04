Det var en vred José Mourinho, der mødte pressen efter nederlaget til Manchester United.

»Jeg synes, det er meget, meget trist, at I ikke spørger mig ind til det. Det er trist, at I ikke har nok moral til at behandle mig, som I behandler andre,« lød det fra portugiseren til de fremmødte journalister søndag aften på pressemødet

Helt konkret refererede han til et mindre drama, der udspillede sig i opgøret mod De Røde Djævle.

Her blev VAR nemlig endnu en gang centrum for stor debat, da det omdiskuterede system underkendte en United-føring i første halvleg ved stillingen 0-0, hvor Cavani ellers bankede bolden i kassen.

Inden da blev Tottenhams Heung-Min Son dog liggende i græsset, og tv-billeder afslørede, at Uniteds Scott McTominay havde plantet en hånd direkte i ansigtet på den sydkoreanske stjernespiller.

Dommer Chris Kavanagh valgte derfor efter længere tid at underkende målet og i stedet dømme frispark.

Noget, der fik Ole Gunnar Solskjær op i det røde felt på sidelinjen. Han var nemlig ikke tilfreds med den måde, som Son smed sig på i situationen.

»Hvis min søn lagde sig ned i tre minutter og fik 10 af sine kammerater til at hjælpe ham...så ville han ikke få noget mad,« forklarede den norske manager efter kampen til engelske Sky Sports.

Og det er netop den kommentar, der har gjort José Mourinho rasende.

»Sonny (Heung-Min Son, red.) er meget heldig, at hans far er en bedre person end Ole, fordi en far skal altid give sine børn mad – uanset hvad de gør,« lød det fra Mourinho.

Efter VAR-episoden bragte selvsamme Son Tottenham foran med 1-0.

I anden halvleg formåede Mourinhos mandskab dog ikke at holde Manchester United fra at score, da både Fred, Cavani og Greenwood sørgede for en 3-1-sejr til United.