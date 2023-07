Et skridt frem - og et tilbage. Endnu engang.

Brøndbys sæsonstart - med en sejr premieren i Silkeborg og et sidste minuts hjemmebane-nederlag til OB i aftes - kan på mange måder ses som et billede på Jesper Sørensens halve år som cheftræner i Superliga-storklubben.

Her er det blevet til otte sejre, to uafgjorte og syv nederlag i Superligaen. Det giver et pointsnit på omkring 1,5 point pr. kamp, hvilket typisk ikke rækker til meget mere end en sjetteplads - langt under ambitionsniveauet på Vestegnen.

Skuffelsen mod OB har for alvor fået de kritiske røster frem blandt Brøndby-fans på de sociale medier, ligesom Jesper Sørensen og hans holdbarhed som Brøndby-træner også er til debat i B.T.-podcasten 'Ugens Rapport'.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det var fremragende at vinde på en svær udebane, men så smider den gode sæsonstart væk mod OB. Det er skidt. Og det er et billede, man har set under Jesper Sørensen. Det er mange nederlag - resultatmæssigt peger det ikke fremad. Det burde det efter et halv år,« lyder det bland andet i podcasten.

Spørgsmålet er hvor længe Jesper Sørensen kan holde som træner for et af Superligaens største mandskaber, inden sædet for alvor brænder under ham.

Det er en af de store historier efter en dramatisk Superliga-runde, som tages under kærlig behandling i 'Ugens Rapport'. Her deler B.T.s fodboldreportere flop- og top-prædikater ud og kårer ugens skurk og ugens helt.

Lyt med herunder - og hver mandag i dit podcastfeed. Og husk også at blive opdateret på de seneste transfernyheder hver onsdag og lørdag i 'Transfervinduet'-podcasten.