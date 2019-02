Da Ole Gunnar Solskjær kunne knytte næverne efter endnu i sejr i spidsen for Manchester United, kom en speciel gæst ned i omklædningsrummet.

Og det var ingen ringere end den engelske klubs ejer Avram Glazer.

»Jeg snakkede lige med ham. Han kom ind i omklædningsrummet. Vi er alle glade for at have vundet en kamp,« sagde Ole Gunnar Solskjær, skriver VG.

Det er første gang, siden Solskjær overtog United-tøjlerne fra José Mourinho, at Glazer blev set på tribunen. Ejeren sad på Craven Cottage side om side med klubbens direktør Ed Woodward. Og det var ikke kun Ole Gunnar Solskjær, som Avram Glazer fik en lille snak med i forbindelse med lørdagens kamp mod Fulham.

Manchester Uniteds ejer Avram Glazer (i midten) var på besøg på Old Trafford under lørdagens kamp mod Fulham. Foto: DYLAN MARTINEZ

Han fik også talt med Jim Solbakken, der er Ole Gunnar Solskjærs agent. Solskjær selv var dog meget kortfattet, da han blev spurgt til, om han i fremtiden skal have et længere møde med klubbens ejer.

»Hvem jeg møder, og hvornår jeg gør det er ikke op til mig,« lød det fra Ole Gunnar Solskjær, der vandt sin tiende kamp i spidsen for det engelske mandskab.

Med sejren over Fulham er Ole Gunnar Solskjær fortsat ubesejret som manager for Manchester United. Klubben har lige nu 51 point efter 26 kampe, og lørdagens sejr sendte Paul Pogba og resten af truppen i top fire.

Manchester United har ét point mere end Chelsea, der ligger nummer fem, men som dog også har en kamp i baghånden.