Endnu en racismeskandale i italiensk fodbold udfoldede sig på live-tv.

Under Serie A-kampen lørdag aften mellem Udinese og AC Milan udvandrede sidstnævntes målmand, Mike Maignan, fra banen midt i kampen.

Franske Maignan var blevet mødt af abelyde fra hjemmeholdets fans. Og det ville han ikke finde sig i. Nu får den franske målmand støtte fra sin superstjerne-landsmand Kylian Mbappé.

»Du er meget langt fra at være alene, Mike Maignan. Vi er alle sammen med dig. Det er stadig de samme problemer og stadig INGEN løsning. Nok er nok! NEJ TIL RACISME,« skriver Kylian Mbappé på det sociale medie X.

Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var efter en halv times spil af kampen, at Maignan tog affære og simpelthen forlod banen, tydeligt oprevet.

»Det der skete i første halvleg var, at jeg hørte abelyde ved mit første målspark. Jeg sagde ikke noget. Anden gang jeg gik efter bolden, hørt jeg det igen. Jeg sagde det til fjerdedommeren og min bænk,« forklarede målmanden til Sky Sport Italia efter kampen:

»Jeg sagde, at vi ikke kan spille fodbold sådan her. Det er ikke første gang, det er sket sådan her. Vi er nødt til at sige, at det er forkert, det der sker. Det drejer sig ikke om hele publikum, de fleste vil heppe på deres hold og hyle modstanderen ud af den. Det er helt normalt, men ikke det her. Der må være meget stærke sanktioner, for det virker ikke længere at tale.«

Kampen var afbrudt i fem minutter, inden målmanden kom tilbage på banen, hvor han kunne se sine holdkammerater, herunder Simon Kjær, hente en vigtig 3-2-udebanesejr efter to sene scoringer.

Foruden Kylian Mbappé blev Mike Maignan bakket op af sine medspillere og træner Stefano Pioli:

»Jeg er stolt af at træne en spiller som Mike, som er så respektfuld, fair og stolt. Vi har fået nok af at høre bestemte ting på stadion. Ignorante mennesker skal blive hjemme,« lød det fra AC Milan-træneren.

Udinese-direktør Federico Balzaretti tager afstand fra fansenes opførsel og lover, at klubben vil finde de skyldige, blandt ved hjælp af videoovergågning, og straffe dem.