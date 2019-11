Landstræner Åge Hareide var glad og stolt over, at Danmark kvalificerede sig til EM, men kunne efter sejren alligevel ikke lade være med at lange ud efter sin arbejdsgiver DBU.

Nu svarer fodbolddirektør i forbundet, Peter Møller, på den kritik, efter han og resten af ledelsen i løbet af kvalifikationen valgte at ansætte Kasper Hjulmand efter sommerens EM.

Det sker i et interview til TV3 Sport i forbindelse med det første optaktsprogram forud for EM.

I sidste ende så er landstrænere jo bare mellemledere. Peter Møller til TV3 Sport

Det burde have været en stund, hvor alle er glade. Han skal hentes ude på bænken for komme hen til fansene. Er der ikke grænser for, hvor længe man kan gå og være bitter over det. Skal I ikke have klaret det, inden slutrunden til sommer?, spørger programmets vært, Peter Grønborg.

»Jamen, det er der kun én, der styrer. Og jeg har sagt, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Jeg har på intet tidspunkt kritiseret Åge Hareide,« svarer Peter Møller.

Kan det ikke komme på tale at fyre Åge Hareide, hvis han ikke på et eller andet tidspunkt slår en streg over det og kommer videre?

»Det kan du have et spørgsmål omkring, men så længe, at Åge Hareide gør sit job ordentligt, så længe respekten er der fra spillerne, så længe jeg har sagt, at udtalelserne ikke er værre, end de er...Han viser sin åbenlyse frustration, og det skal han have lov til. Alt andet lige så synes jeg, det er menneskelig reaktion, at han gerne ville fortsætte, men der har vi hos DBU valgt at gøre det på en anden måde,« fortæller Peter Møller.

Åge Hareide var ovenpå det uafgjorte resultat mod Irland glad og stolt over, at Danmark havde kvalificeret sig til EM på hjemmebane næste sommer, men var på det efterfølgende pressemøde også klar i mælet om den behandling, han har fået af DBU.

Landstræner Åge Hareide er ikke tilfreds med den behandling, han har fået, i forbindelse med ansættelsen af Kasper Hjulmand som ny landstræner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide er ikke tilfreds med den behandling, han har fået, i forbindelse med ansættelsen af Kasper Hjulmand som ny landstræner. Foto: Liselotte Sabroe

»Siden jeg kom til DBU, har der været meget uro. Der har været spillerstrejke. Det har været en lang rejse, men vi har som hold holdt sammen. Spillerne har også været utroligt loyale mod mig og Jon. Vi fik at vide på en lidt mærkelig måde, at vi skulle stoppe. Det er en beslutning, som vi ikke kan gøre så meget ved.«

»Dengang, vi snakkede om det, var det timingen, vi ikke kunne lide. De kunne godt have fortalt os det og så holdt det for sig selv, hvis de kunne klare at holde kæft. Men det er ikke sikkert, tror jeg,« sagde Åge Hareide blandt andet.

I aftenens program forklarer Peter Møller videre om, hvorfor DBU har valgt at ansætte Kasper Hjulmand som dansk landstræner efter sommerens EM.

»I sidste ende så er landstrænere jo bare mellemledere. Der er en retning i DBU, hvor vi ønsker, at Kasper Hjulmand kan være med til at skabe en forandring på det sportslige område i DBU. Og når vi siger forandring, så er det jo måden, vi gør det på i dansk fodbold. Det handler ikke om Peter Møller eller Åge Hareide. Det handler om dansk fodbold,« siger han og fortsætter:

»Og der har vi vurderet i ledelsen i DBU, at der skal noget forandring til, før vi kan følge med de hold, som rykker på rigtig mange parametre. Der har vi set, at Kasper Hjulmand er den rigtige til det. Det handler ikke om, at vi nu skal til at spille offensivt og slet ikke have ‘possession’ og spille bolden tilbage. Det handler om, at der skal skabes forandring, og der ser vi, at Kasper Hjulmand er den rette mand til det.«

Åge Hareide har fortalt, at han endnu ikke ved, hvad han skal lave efter EM. Senest har han dog luftet tanken om at blive landstræner for Norge.

Inden da skal Åge Hareide og det danske landshold spille EM, hvor de til sommer er sikret mindst to kampe på hjemmebane i Parken i København.

