Brøndby vil i samarbejde med myndighederne finde de fans, der fredag invaderede banen og startede slåskampe.

Horsens. For en uge siden så det ud til, at Brøndby kunne rejse til Horsens og sikre sig mesterskabet fredag.

Derfor havde mange Brøndby-fans sikret sig billet til kampen og forberedt sig på guldfest.

Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

I mellemtiden tabte Brøndby til FC Midtjylland mandag. Og fredag vandt midtjyderne over FCK, mens to sene mål af Horsens betød, at Brøndby og Horsens spillede 2-2, og de gule fra Vestegnen blev henvist til andenpladsen i den samlede stilling inden sidste spillerunde.

Det blev for meget for flere Brøndby-fans, der invaderede banen efter kampen og kom i interne slåskampe.

Nu lover Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, ifølge Ekstra Bladet, at klubben vil hjælpe myndighederne med at finde frem til dem, der eventuelt har forbrudt sig mod reglerne.

- Ligesom spillerne var fansene ekstremt skuffede efter kampen. Måden, nederlaget skete på med to mål i de sidste minutter, var en kæmpe skuffelse at sluge for alle.

- Og vi forstår, at det påvirker fansene efter kampen. Men man skal selvfølgelig forvalte den skuffelse på en måde, der ikke er destruktiv og ødelæggende.

- Og vi tager stærk afstand fra de episoder, hvor enkelte gik over stregen i det, der var en meget følelsesladet atmosfære efter kampen, siger han til Ekstra Bladet.

Christian Schultz fortæller, at Brøndby vil hjælpe "i tæt samarbejde med de relevante myndigheder og værterne i Horsens, ligesom de ville gøre til alle andre kampe".

- Alt tilgængeligt videomateriale vil blive gennemgået. Og hvis vi finder nogle, der har brudt lovgivningen eller stadionreglementet, vil vi selvfølgelig sætte ind over for det, siger han til Ekstra Bladet.

/ritzau/