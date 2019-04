Fodboldspilleren Nicki Bille er fredag blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om vold, narko og trusler.

Nicki Bille, der har anket dommen, har selv givet udtryk for, at han gerne vil genoptage sin fodboldkarriere, men det får han svært ved.

Sådan lyder vurderingen fra Mark Strudal, der i efteråret trænede Nicki Bille i Lyngby.

»Der er ingen tvivl om, at en fængselsdom er vanvittigt dårligt for ham. Det er skidt for hans cv, at han skal ind og spjælde den,« siger han og fortsætter:

»Det er selvfølgelig ikke sådan, han har store chancer. Der er ikke nogen klubber, der ønsker at få et problembarn ind. Alle vil vide, at ’her påtager vi os en risiko for vores brand’.«

»Så han har begrænsede muligheder. Det er selvfølgelig ikke en topklub, han kan få. Det skal være et step ned til en mindre klub – en anden- eller tredjerangsklub. Og så vil han nok skulle starte på en tremåneders kontrakt og bevise, at han kan administrere sit liv. Derfra kan han så måske få den forlænget,« siger Strudal.

Skulle en klub være villig til at give Nicki Bille chancen, er det dog ifølge Mark Strudal altafgørende, at det bliver i udlandet.

»Mit råd til ham vil være, at hvis han skal gøre sig forhåbninger om at kunne fortsætte sin karriere, så skal han ikke være i Danmark. Han skal vælge et sted i udlandet, fordi Danmark er for lille et land til Nicki.«

»Ikke fordi han er en kæmpe stjerne eller ikke kan gebærde sig i Danmark. Men han ville blive jagtet hele tiden. Der ville konstant være en journalist eller fotograf i busken, som ville holde øje med ham. Så jeg håber meget for Nicki, at han kommer til at spille i udlandet,« siger Mark Strudal og tilføjer:

»Det ville være godt for ham at komme over til Østen. Til Kina, Vietnam eller Korea i en storby, hvor han kan være lidt under radaren. Så han kan få fred. Det fortjener han.«

Tror du, hans fodboldkarriere er slut?

»Jeg vil sige det sådan, at han rent kropsligt godt kan fortsætte. Han har en stærk fysik. Så er der jo det her problem med armen, som ikke fungerer 100 procent. Men jeg tror, at hans ar på sjælen betyder mere. Hvis han ikke finder sig selv og får noget ro, er der ingen, der vil tage ham,« siger Mark Strudal, som er ærgerlig over den situation, Nicki Bille er havnet i.

»Jeg håber alt det bedste for ham. Inderst inde er der ikke noget ondt i den knægt. Der er bare så mange forhold, som gør, at han er kommet ud på et sidespor. Han har været utrolig naiv og godtroende og er hoppet med på nogle ting, som han skulle have holdt sig væk fra. Det har kostet ham, og det er det, han nu betaler en pris for.«

»Men jeg synes, det er rart for alle parter, at der nu er kommet en dom. For jeg tror, det har slidt på Nickis psyke ikke at vide, hvad han skulle forholde sig til. Som jeg kender Nicki, så bliver det godt for ham, at der er kommet en afklaring nu. Så han kan lukke ned for det her og kigge fremad,« lyder det fra Mark Strudal.